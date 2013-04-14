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Постер к сериалу Молодой Морс
Постер к сериалу Молодой Морс
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Постер к сериалу Молодой Морс
Постер к сериалу Молодой Морс
Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 8.6
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4 постера
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Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 8.6
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Киноафиша Сериалы Молодой Морс
Молодой Морс (2013 - …) Endeavour 16+
Год выпуска 2013
Страна Великобритания
Всего сезонов 9 сезонов
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал ITV
Продолжительность 64 часа 0 минут
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О чем сериал

«Молодой Морс» — британский сериал, повествующий о молодости культового персонажа детективов. «Инспектор Морс» вышел на телеэкраны в 1980-х и продолжался 12 сезонов. За эти годы он обзавелся многочисленными фанатами, которые мечтали узнать о ранних годах биографии знаменитого сыщика. Мы знакомимся с началом карьеры Эндевора. Совсем молодой полицейский, который только попал в участок, благодаря своему интеллекту распутывает ряд сложных дел. Он быстро обращает на себя внимание начальника Фреда Тьюсдэя, готового обучать новичка всем секретам профессии.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дакота Блю Ричардс
Дакота Блю Ричардс WPC Shirley Trewlove
Роджер Аллам
Роджер Аллам Fred Thursday
Джеймс Брэдшоу Dr. Max DeBryn
Шон Эванс Endeavour Morse
Энтон Лессер
Энтон Лессер Chief Superintendent Reginald Bright
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Молодой Морс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 4 эпизода
 
Молодой Морс - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 4 эпизода
 
Молодой Морс - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 4 эпизода
 
Молодой Морс - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2017, 4 эпизода
 
Молодой Морс - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2018, 6 эпизодов
 
Молодой Морс - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2019, 4 эпизода
 
Молодой Морс - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2020, 3 эпизода
 
Сезон 8 / Season 8
2021, 3 эпизода
 
Сезон 9
TBA,
 
Кадры из сериала
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