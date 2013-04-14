«Молодой Морс» — британский сериал, повествующий о молодости культового персонажа детективов. «Инспектор Морс» вышел на телеэкраны в 1980-х и продолжался 12 сезонов. За эти годы он обзавелся многочисленными фанатами, которые мечтали узнать о ранних годах биографии знаменитого сыщика. Мы знакомимся с началом карьеры Эндевора. Совсем молодой полицейский, который только попал в участок, благодаря своему интеллекту распутывает ряд сложных дел. Он быстро обращает на себя внимание начальника Фреда Тьюсдэя, готового обучать новичка всем секретам профессии.