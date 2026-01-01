Оповещения от Киноафиши
Алан МакКенна
Alan McKenna
Алан МакКенна
Алан МакКенна
Alan McKenna
Дата рождения
15 февраля 1966
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.7
Белль
(2013)
6.1
Опасное погружение
(2015)
Фильмография Алан МакКенна
Жанр
Все
Драма
Триллер
Год
Все
2015
2013
Все
2
Фильмы
2
Продюсер
1
Сценарист
1
Актер
2
6.1
Опасное погружение
Pressure
триллер
2015, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
7.7
Белль
Belle
драма
2013, Великобритания
Смотреть трейлер
