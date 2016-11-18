«Абатуар. Лабиринт страха»: Рецензия Киноафиши

Дом с привидениями Даррена Линн Боусмана

Кто-то коллекционирует места преступлений. В буквальном смысле. В помещениях, где произошли зверские расправы над беззащитными жертвами, вот уже несколько десятилетий пропадают комнаты. Это обнаруживает журналистка Джулия (Джессика Лаундес), когда исчезает детская, в которой погибли ее родные: сестра с мужем и их сын. По своей профессиональной природе, героиня начинает вести расследование, заводя необходимую в таких случаях стену с газетными вырезками, фотографиями, красными линиями и знаками вопроса. Вместе с парнем Декланом (Джо Андерсон) она выясняет, что у этой жуткой коллекции есть хозяин, который из кровавых кубиков возводит чудовищное здание где-то в лесной глуши. Джулии, охваченной отчаянием от потери близких и азартом расследования, предстоит пройти сквозь все эти комнаты, полные криков и трагических историй.

Кадр из фильма «Абатуар. Лабиринт страха»

«Абатуар. Лабиринт страха », мистический хоррор с тиле нуар Даррена Линн Боусмана, напоминает страшную сказку для взрослых. Автор изначально помещает зрителя в неопределяемое время – контраст создают одежда героев в стиле 50-х, видеокассеты, музыка на компакт-дисках и современные гаджеты, вроде айфонов. Джулия отдаленно напоминает Алису, но только не в стране чудес, а ужасов. Одержимая призраками прошлого, она бездумно бросается за ними в «нору», ведущую к злополучному дому, где открывает для себя все больше ужасающих фактов и встречает настоящих чудовищ в облике людей. Сказочную атмосферу поддерживают и речи героев, полные красивых сложносочиненных метафор, раскрывающие тайны, словно древние легенды. А поэтичные реплики Джебедаи Крона (Дэйтон Калли) делают его не просто классическим красноречивым маньяком, а самим воплощением зла, который решился примерить на себя корону Люцифера.

Кадр из фильма «Абатуар. Лабиринт страха»

В этой ленте автор сиквелов «Пилы» не использовал моменты с хлещущей кровью и отрезанными конечностями, заметно снизив уровень насилия, жестокости и психологичности. Но и мистику нельзя назвать ведущим мотивом, как в «Карнавале дьявола». Боусман делает ставку на стилистику, структуру, персонажей (особенно злодея) и оригинальный сюжет. Смешивая нарратив в манере хард-бойлда и нестандартную идею лабиринта страданий, режиссер создает свою версию дома с привидениями. Такая история, дополненная страницами комиксов, позволяет возвращаться к ней снова и снова, начиная с разных комнат этого сооружения (а значит и с разных преступлений), о чем говорит уже начавшаяся съемка сиквела «The Dwelling».

Кадр из фильма «Абатуар. Лабиринт страха»

При этом в картине не обошлось без привычных для жанра банальностей и предсказуемых поворотов событий, вроде холостых неожиданных моментов и гибели определенных персонажей. Во всем остальном картина захватывающая – действие, быстро разогнавшись в первые десять минут, не сбавляет ход до самого конца, подводя зрителе к крайней черте, правда не страха, а чистого любопытства. Режиссер медленно, но уверенно ведет нас к своей задумке, сменяя кадры оживленного города тусклыми заброшенными улицами и черными лесами.

Кадр из фильма «Абатуар. Лабиринт страха»

В «Абатуаре» показан кошмар скорее человеческого, нежели потустороннего. Последнее служит лишь полупрозрачной метафорой людской глупости, любопытства, страха и импульсивных желаний. Правда, непонятно, почему автор назвал ленту «бойней» (с англ. «abattoir»), тогда как герои больше напоминают жертвенных животных, нежели скот для мяса и крови… Хотя, после просмотра остается немало вопросов, так что лучше самому пройти через «лабиринты страха» Боусмана и лично оценить его призрачный хоррор.

Инна Син

В российском прокате с 24 ноября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Абатуар. Лабиринт страха»