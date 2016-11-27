Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Абатуар. Лабиринт страха - дублированный финальный трейлер
Киноафиша Трейлеры Абатуар. Лабиринт страха. Дублированный финальный трейлер

Абатуар. Лабиринт страха. Дублированный финальный трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 17 ноября 2016
Абатуар. Лабиринт страха – Вернувшись в дом, где была жестоко убита ее семья, Джулия обнаруживает, что комната, где произошло преступление, исчезла. Со своим парнем Декланом она выясняет, что такое случалось и с другими домами, где происходили страшные события. В это время в затерянном на карте месте некто строит настоящий ад на земле - чудовищное здание с уходящим в бесконечность лабиринтом жутких комнат, населенных призраками. Единственный способ разгадать тайну гибели семьи  - это открыть двери страшного дома и пройти через все его ловушки. За ними скрывается правда, еще более ужасная, чем предполагала Джулия.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Вова Онипко 27 ноября 2016, 16:32
Оценка
Фильм- собачее гавно
27 ноября 2016, 16:32 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

4.7 Абатуар. Лабиринт страха
Абатуар. Лабиринт страха ужасы, триллер, 2016, США
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Буратино - трейлер 2 02:11
Буратино  трейлер 2
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
(Не)искусственный интеллект - трейлер 02:00
(Не)искусственный интеллект  трейлер
Мажор в Дубае - трейлер 2 01:42
Мажор в Дубае  трейлер 2
Дом ада. Спуск к дьяволу - дублированный трейлер 01:44
Дом ада. Спуск к дьяволу  дублированный трейлер
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца - дублированный трейлер 02:13
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца  дублированный трейлер
Эдем - дублированный трейлер 02:13
Эдем  дублированный трейлер
Сказка о царе Салтане - трейлер 01:59
Сказка о царе Салтане  трейлер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе - дублированный трейлер 01:06
Человек-бензопила. Фильм: История Резе  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше