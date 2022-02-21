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Постер к сериалу Настоящий американец: Возвращение домой
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Киноафиша Сериалы Настоящий американец: Возвращение домой
Настоящий американец: Возвращение домой (2022 - …) All American: Homecoming
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 42 минуты
Телеканал The CW
Продолжительность 9 часов 48 минут
О чем сериал

Американский спортивно-драматический сериал «Настоящий американец: Возвращение домой» – это история о молодой теннисистке из Беверли-Хиллз и талантливом бейсболисте из Чикаго, которые становятся студентами привилегированного колледжа для афроамериканцев. Это учебное заведение славится своей богатой историей. Героям приходится сражаться за повышенную стипендию в студенческом спорте, преодолевать множество взлетов и падений, а также решать проблемы, характерные для многих молодых людей в их возрасте.

Настоящий американец: Возвращение домой - трейлер первого сезона
Настоящий американец: Возвращение домой
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кори Хардрикт
Кори Хардрикт
Камилль Хайд
Камилль Хайд
Тамберла Перри
Митчелл Эдвардс
Келли Дженретт
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Настоящий американец: Возвращение домой»
TBA
Сезон 2 Серия 1
10 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Настоящий американец: Возвращение домой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 13 эпизодов
 
Сезон 2
2022, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
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