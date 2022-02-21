Американский спортивно-драматический сериал «Настоящий американец: Возвращение домой» – это история о молодой теннисистке из Беверли-Хиллз и талантливом бейсболисте из Чикаго, которые становятся студентами привилегированного колледжа для афроамериканцев. Это учебное заведение славится своей богатой историей. Героям приходится сражаться за повышенную стипендию в студенческом спорте, преодолевать множество взлетов и падений, а также решать проблемы, характерные для многих молодых людей в их возрасте.