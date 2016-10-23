Menu
Kinoafisha Persons Mikijirō Hira

Mikijirō Hira

Date of Birth
21 November 1933
Age
82 years old
Zodiac sign
Scorpio
Date of death
23 October 2016
Occupation
Actor
Actor type
The Adventurer, Dramatic actor, Action hero

Popular Films

The Face of Another 7.9
The Face of Another (1966)
13 Assassins 7.6
13 Assassins (2010)
Taiyo no oji: Horusu no daiboken 6.9
Taiyo no oji: Horusu no daiboken (1968)

Filmography

Genre
Year
13 Assassins 7.6
13 Assassins Jûsan-nin no shikaku
Action, Adventure, Drama 2010, Japan / Great Britain
Watch trailer
Taiyo no oji: Horusu no daiboken 6.9
Taiyo no oji: Horusu no daiboken Taiyo no oji: Horusu no daiboken
Fairy Tale, Family, Animation, Adventure, Anime 1968, Japan
The Face of Another 7.9
The Face of Another Tanin no kao
Sci-Fi, Drama 1966, Japan
