Mikijirō Hira

Kinoafisha
Date of Birth
21 November 1933
Age
82 years old
Zodiac sign
Scorpio
Date of death
23 October 2016
Occupation
Actor
Actor type
The Adventurer, Dramatic actor, Action hero
Popular Films
7.9
The Face of Another
(1966)
7.6
13 Assassins
(2010)
6.9
Taiyo no oji: Horusu no daiboken
(1968)
Filmography
Genre
All
Action
Adventure
Animation
Anime
Drama
Fairy Tale
Family
Sci-Fi
Year
All
2010
1968
1966
All
3
Films
3
Actor
3
7.6
13 Assassins
Jûsan-nin no shikaku
Action, Adventure, Drama
2010, Japan / Great Britain
Watch trailer
6.9
Taiyo no oji: Horusu no daiboken
Taiyo no oji: Horusu no daiboken
Fairy Tale, Family, Animation, Adventure, Anime
1968, Japan
7.9
The Face of Another
Tanin no kao
Sci-Fi, Drama
1966, Japan
