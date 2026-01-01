Оповещения от Киноафиши
Мари-Элен Дасте Marie-Hélène Dasté
Мари-Элен Дасте

Мари-Элен Дасте

Marie-Hélène Dasté

Дата рождения
2 декабря 1902
Возраст
91 год
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
28 августа 1994
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Ангелы греха 7.3
Ангелы греха (1943)
Убийство Деда Мороза 7.2
Убийство Деда Мороза (1941)
Призрачная повозка 6.7
Призрачная повозка (1939)

Фильмография Мари-Элен Дасте

Жанр
Год
Ангелы греха 7.3
Ангелы греха Les Anges Du Peche
драма 1943, Франция
Убийство Деда Мороза 7.3
Убийство Деда Мороза L'assassinat du Père Noël
комедия, драма, детектив 1941, Франция
Призрачная повозка 6.7
Призрачная повозка La charrette fantôme
драма, фэнтези 1939, Франция
