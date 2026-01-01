Оповещения от Киноафиши
«Малыш»
1
О персоне
Фильмография
Мари-Элен Дасте
Marie-Hélène Dasté
Мари-Элен Дасте
Мари-Элен Дасте
Marie-Hélène Dasté
Дата рождения
2 декабря 1902
Возраст
91 год
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
28 августа 1994
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.3
Ангелы греха
(1943)
7.2
Убийство Деда Мороза
(1941)
6.7
Призрачная повозка
(1939)
Фильмография Мари-Элен Дасте
7.3
Ангелы греха
Les Anges Du Peche
драма
1943, Франция
7.3
Убийство Деда Мороза
L'assassinat du Père Noël
комедия, драма, детектив
1941, Франция
6.7
Призрачная повозка
La charrette fantôme
драма, фэнтези
1939, Франция
