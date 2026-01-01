Мария Белл

Прислушайтесь и все поймете: кто озвучивает Илью Муромца — оказалось, два актера, а не один

Из «Фишера» в исторический блокбастер: с нетерпением жду в 2026 году «Битву моторов» — убойная смесь из Борисова и Янковского

Эти 3 российских сериала выйдут под конец зимы 2026 года: один из них — новинка на НТВ

«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило

Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами

3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+

Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии

Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х

«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет

«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе