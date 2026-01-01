Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Белл
Marie Bell
Персоны
Персоны
Мария Белл
Мария Белл
Marie Bell
Дата рождения
23 декабря 1900
Возраст
84 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
14 августа 1985
Место рождения
Бордо, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.9
Бальная записная книжка
(1937)
7.2
Туманные звезды Большой Медведицы
(1965)
6.7
Призрачная повозка
(1939)
Фильмография Мария Белл
7.2
Туманные звезды Большой Медведицы
Vaghe stelle dell'Orsa...
драма
1965, Франция / Италия
6.7
Призрачная повозка
La charrette fantôme
драма, фэнтези
1939, Франция
7.9
Бальная записная книжка
Un carnet de bal
драма
1937, Франция
