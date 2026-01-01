По мотивам романа Сельмы Лагерлёф «Повозка смерти». Существует легенда, что незадолго до своей смерти человек начинает слышать непереносимый скрежет... скрежет повозки из загробного мира, едущей за ним, чтобы перевезти в царство мёртвых. Если грешник умирает тридцать первого декабря в полночь, то следующие двенадцать месяцев он будет Смотрителем - Возницей Повозки смерти, выполняя скорбную работу по перевозке умерших на другую сторону... Главный герой фильма безработный Давид Ольм (Пьер Френе) пускается во все тяжкие, пьянствует, избивает жену, сквернословит... Сумеет ли он искупить свои грехи, встать на путь истинный, когда он снова в компании собутыльников, уже тридцать первое декабря, а на часах без пяти минут двенадцать?..