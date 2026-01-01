Оповещения от Киноафиши
Призрачная повозка

Призрачная повозка

La charrette fantôme 18+
О фильме

По мотивам романа Сельмы Лагерлёф «Повозка смерти». Существует легенда, что незадолго до своей смерти человек начинает слышать непереносимый скрежет... скрежет повозки из загробного мира, едущей за ним, чтобы перевезти в царство мёртвых. Если грешник умирает тридцать первого декабря в полночь, то следующие двенадцать месяцев он будет Смотрителем - Возницей Повозки смерти, выполняя скорбную работу по перевозке умерших на другую сторону... Главный герой фильма безработный Давид Ольм (Пьер Френе) пускается во все тяжкие, пьянствует, избивает жену, сквернословит... Сумеет ли он искупить свои грехи, встать на путь истинный, когда он снова в компании собутыльников, уже тридцать первое декабря, а на часах без пяти минут двенадцать?..

Страна Франция
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1939
Премьера в мире 7 сентября 1939
Дата выхода
1 мая 1940 США
14 января 1940 Франция
7 сентября 1939 Швеция
Производство Transcontinental Films S.A.
Другие названия
La charrette fantôme, A Carroça Fantasma, A halál kocsisa, Ajomies, Avetinjska kola, De voerman, Il carro fantasma, Kjørekaren, Køresvenden, Körkarlen, La carreta fantasma, Maboroshi no basha, The Phantom Wagon, 幻の馬車
Режиссер
Жюльен Дювивье
В ролях
Пьер Фресне
Мария Белл
Мишлин Франсе
Луи Жуве
Рене Женен
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
