Отзывы о фильме
|2 августа 1963
|Германия
|13 ноября 1963
|Дания
|6 октября 1963
|Испания
|2 июля 1970
|Италия
|28 января 1965
|Мексика
|7 ноября 1963
|Нидерланды
|10 октября 1963
|США
|NR
|1 декабря 1965
|Турция
|25 октября 1963
|Финляндия
|19 марта 1963
|Франция
|9 сентября 1963
|Швеция
|17 августа 1963
|Япония
План Чарльза спрятать деньги в гримёрной кабинке был продуман не очень хорошо. Можно было предсказать, что полиция обыщет все возможные укрытия вокруг казино. Передача сумок у бассейна тоже выглядела бы очень подозрительно. И, наконец, какой смысл прятать сумки в бассейн? Они всё равно были бы видны с поверхности и были бы обнаружены немедленно.