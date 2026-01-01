Оповещения от Киноафиши
Мелодия из подвала

Мелодия из подвала

Mélodie en sous-sol 18+
О фильме

Шарль, старый гангстер с богатым послужным списком, планирует последнее в своей жизни ограбление, после которого собирается уйти на покой. В подельники он приглашает нескольких начинающих бандитов, в том числе и Франсиса. Им кажется, что план очистки сейфа казино на французской Ривьере безупречен, и уже можно думать о светлом будущем…
Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 19 марта 1963
Дата выхода
2 августа 1963 Германия
13 ноября 1963 Дания
6 октября 1963 Испания
2 июля 1970 Италия
28 января 1965 Мексика
7 ноября 1963 Нидерланды
10 октября 1963 США NR
1 декабря 1965 Турция
25 октября 1963 Финляндия
19 марта 1963 Франция
9 сентября 1963 Швеция
17 августа 1963 Япония
Производство Compagnie Internationale de Productions Cinématographiques (CIPRA), Cité Films, Compagnia Cinematografica Mondiale (CCM)
Другие названия
Mélodie en sous-sol, Any Number Can Win, Cualquiera puede ganar, Lautlos wie die Nacht, The Big Snatch, Alvilági melódia, Askel askeleelta, Assalto ao Casino, Colpo grosso al Casinò, Det store spil, Gângsters de Casaca, Geluidloos als de nacht, Gran jugada en la Costa Azul, Hold-up in het Casino, Kupp i Cannes, Melódia podzemia, Melodie în subsol, Melodie podzemí, Muzika u suterenu, Skok na kasyno, Steg för steg, Vurgun, Η μεγάλη ληστεία του καζίνο, Ληστεία στο Μόντε Κάρλο, Υπόγεια μελωδία, Мелодия из подвала, Музика от приземният етаж, 地下室のメロディー, 地下室的旋律, 大小通吃
Режиссер
Анри Верней
В ролях
Жан Габен
Жан Габен
Ален Делон
Ален Делон
Клод Серваль
Вивиан Романс
Henri Virlojeux
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
10 голосов
7.3 IMDb
Отзывы о фильме

Киноляпы

План Чарльза спрятать деньги в гримёрной кабинке был продуман не очень хорошо. Можно было предсказать, что полиция обыщет все возможные укрытия вокруг казино. Передача сумок у бассейна тоже выглядела бы очень подозрительно. И, наконец, какой смысл прятать сумки в бассейн? Они всё равно были бы видны с поверхности и были бы обнаружены немедленно.

Цитаты
Charles Мне нужно провернуть ещё одно дело.
Ginette Великое дело, сказочное предприятие. Я уже дважды это слышала с тех пор, как мы поженились. В первый раз — когда ты вернулся после трёх лет. Во второй — когда я ждала тебя пять лет, чтобы увидеть снова.
Charles И что? Два неудачных дела за тридцать лет карьеры.
