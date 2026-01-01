Charles Мне нужно провернуть ещё одно дело.

Ginette Великое дело, сказочное предприятие. Я уже дважды это слышала с тех пор, как мы поженились. В первый раз — когда ты вернулся после трёх лет. Во второй — когда я ждала тебя пять лет, чтобы увидеть снова.