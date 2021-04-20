«Жестокое лето» — новый американский сериал, снятый в жанре детективного триллера. Действие разворачивается в начале девяностых годов. В один прекрасный день в небольшом техасском городе происходит странное событие: при загадочных обстоятельствах исчезает самая популярная девочка в школе. Довольно быстро место звезды занимает бывшая скромница и синий чулок по имени Жанетт. Каким-то удивительным образом Жанетт очаровывает всех вокруг себя. В это время никто еще не знает о том, что через два года она станет чуть ли не самым презираемым человеком во всей стране...