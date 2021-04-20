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Постер к сериалу Жестокое лето
Постер к сериалу Жестокое лето
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Жестокое лето
Жестокое лето (2021 - …) Cruel Summer 16+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FreeForm
Стрим-сервис Hulu
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

«Жестокое лето» — новый американский сериал, снятый в жанре детективного триллера. Действие разворачивается в начале девяностых годов. В один прекрасный день в небольшом техасском городе происходит странное событие: при загадочных обстоятельствах исчезает самая популярная девочка в школе. Довольно быстро место звезды занимает бывшая скромница и синий чулок по имени Жанетт. Каким-то удивительным образом Жанетт очаровывает всех вокруг себя. В это время никто еще не знает о том, что через два года она станет чуть ли не самым презираемым человеком во всей стране...

Жестокое лето - трейлер первого сезона
Жестокое лето
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сара Дрю
Сара Дрю Cindy Turner
Харли Куинн Смит
Харли Куинн Смит Mallory Higgins
Кьяра Аурелия
Кьяра Аурелия Jeanette Turner
Андреа Андерс
Андреа Андерс
Блейк Ли
Блейк Ли Martin Harris
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Жестокое лето - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Жестокое лето - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Кадры из сериала
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