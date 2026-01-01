Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Лаура Де ла Ус
Laura de la Uz
Киноафиша
Персоны
Лаура Де ла Ус
Лаура Де ла Ус
Laura de la Uz
Дата рождения
14 февраля 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Гавана, Куба
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.8
Настоящий мужчина
(2026)
7.8
Бенни
(2006)
6.9
Юлий
(2018)
Фильмография Лаура Де ла Ус
8.8
Настоящий мужчина
Un hombre de verdad
драма
2026, Испания
6.9
В камере смертников
драма, криминал, биография, мини-сериал
2019, Испания
6.9
Юлий
Yuli
биография, драма, исторический
2018, Германия / Куба / Испания / Франция / Великобритания
6.3
Гавана, я люблю тебя
7 días en La Habana
драма
2012, Франция / Испания
Смотреть трейлер
5.3
Броненосец
Acorazado
комедия
2010, Франция / Испания / Мексика
Смотреть трейлер
6.8
Рог изобилия
El cuerno de la abundancia
комедия, драма
2008, Испания / Куба
7.8
Бенни
Benny, El
драма, мюзикл
2006, Куба
Показать еще
Порожки выдают устаревший и колхозный ремонт: в 2026 году дизайнеру призывают стелить пол в квартирах только так
Гадких лебедей из покрышек вырезать уже не модно: на даче из старых шин делаю реально полезные вещи
Огурцы с помидорами швыряю в кастрюлю — хрустящую закуску «Тяп-Ляп и готово» стряпаю за 15 минут: и со стола ее первой сметут
НТВ нашел замену «Невскому»: 16-серийный боевик с Петром Рыковым — это тонны экшена и лихо закрученный сюжет
Без цензуры и купюр: «Шерлока» впервые превратят в сериал строго 18+ – детям такой детектив точно не покажешь
«Люба, тащи!»: Аксёнова сыграет киллера в «Подслушано в Выборге», но это еще не все — появились первые подробности сериала
Сейчас выясним, кто тут настоящий знаток: сможете назвать всех 5 красоток советских фильмов без подсказок? (тест)
«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»
«Зачем нужна Вселенная, в которой нет теста?»: на сложный вопрос о возрасте «Смешариков» ответят только истинные поклонники
Marvel случайно подарила фанам «Магической битвы» новый кроссовер: все из-за одной детали в «Человеке-пауке»
1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить