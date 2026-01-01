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8.8
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Настоящий мужчина
8.8
Настоящий мужчина
, 2026
Un hombre de verdad
Испания / драма
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
8.8
В ролях
Carlos Olalla
Guillermo
Оливия Молина
Nuria
Росарио Пардо
Ángela
Лаура Де ла Ус
Magali
Инма Санчо
María
César Martel
Héctor
Natalia Dicenta
Bárbara
Máximo Valverde
Amigo del bar
Pablo R. Montenegro
Paco
Saulo Trujillo
Asistente social
Композитор
Jeansy Aúz
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2026
Бюджет
€500 000
Сборы в мире
$3 883
Производство
Kairos Films, Naif Films, The Other Film Production
Другие названия
Un hombre de verdad, A Real Man
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Рейтинг фильма
8.8
Оцените
13
голосов
8.8
IMDb
Отзывы о фильме
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