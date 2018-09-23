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Киноафиша Фильмы Юлий

Юлий

Yuli 18+
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О фильме

О танцовщике, который не хотел танцевать. История жизни легендарного кубинского артиста балета Карлоса Акосты. Карлос Акоста вырос в беднейшем квартале столицы Кубы в семье водителя грузовика. По настоянию и принуждению отца стал посещать национальную балетную школу в Гаване. Оглушительный успех на конкурсе в Швейцарии позволил Карлосу Акосте вскоре стать звездой балета мировой величины...

Страна Германия / Куба / Испания / Франция / Великобритания
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 15 февраля 2019
Премьера в мире 23 сентября 2018
Дата выхода
12 апреля 2019 Великобритания 15
17 января 2019 Германия 6
1 августа 2019 Греция
14 декабря 2018 Испания
17 октября 2019 Италия
13 июня 2019 Нидерланды 6
17 июля 2019 Франция
Сборы в мире $2 072 661
Производство The Match Factory, BBC Film, Creative Scotland
Другие названия
Yuli, Yuli - Danza e libertà, Yuli: The Carlos Acosta Story, Al ritmo del corazón, Juli, Út a királyi operába, Yuli- The Carlos Acosta Story, Ο χορός της ζωής μου, Юли, Юлий
Режиссер
Исиар Больяин
В ролях
Santiago Alfonso
Keyvin Martínez
Edilson Manuel Olbera Núñez
Лаура Де ла Ус
Яилене Сьерра
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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