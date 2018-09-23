О танцовщике, который не хотел танцевать. История жизни легендарного кубинского артиста балета Карлоса Акосты. Карлос Акоста вырос в беднейшем квартале столицы Кубы в семье водителя грузовика. По настоянию и принуждению отца стал посещать национальную балетную школу в Гаване. Оглушительный успех на конкурсе в Швейцарии позволил Карлосу Акосте вскоре стать звездой балета мировой величины...
|12 апреля 2019
|Великобритания
|15
|17 января 2019
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