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Laura de la Uz Laura de la Uz
Kinoafisha Persons Laura de la Uz

Laura de la Uz

Laura de la Uz

Date of Birth
14 February 1970
Age
56 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

A Real Man 8.8
A Real Man (2026)
Benny, El 7.8
Benny, El (2006)
Yuli 6.9
Yuli (2018)

Filmography

A Real Man 8.8
A Real Man Un hombre de verdad
Drama 2026, Spain
En el corredor de la muerte 6.9
En el corredor de la muerte
Drama, Crime, Biography, 2019, Spain
Yuli 6.9
Yuli Yuli
Biography, Drama, History 2018, Germany / Cuba / Spain / France / Great Britain
7 Days in Havana 6.3
7 Days in Havana 7 días en La Habana
Drama 2012, France / Spain
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Acorazado 5.3
Acorazado Acorazado
Comedy 2010, France / Spain / Mexico
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Horn of Plenty 6.8
Horn of Plenty El cuerno de la abundancia
Comedy, Drama 2008, Spain / Cuba
Benny, El 7.8
Benny, El Benny, El
Drama, Musical 2006, Cuba
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