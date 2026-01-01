Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Laura de la Uz
Laura de la Uz
Kinoafisha
Persons
Laura de la Uz
Laura de la Uz
Laura de la Uz
Date of Birth
14 February 1970
Age
56 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
8.8
A Real Man
(2026)
7.8
Benny, El
(2006)
6.9
Yuli
(2018)
Filmography
8.8
A Real Man
Un hombre de verdad
Drama
2026, Spain
6.9
En el corredor de la muerte
Drama, Crime, Biography,
2019, Spain
6.9
Yuli
Yuli
Biography, Drama, History
2018, Germany / Cuba / Spain / France / Great Britain
6.3
7 Days in Havana
7 días en La Habana
Drama
2012, France / Spain
Watch trailer
5.3
Acorazado
Acorazado
Comedy
2010, France / Spain / Mexico
Watch trailer
6.8
Horn of Plenty
El cuerno de la abundancia
Comedy, Drama
2008, Spain / Cuba
7.8
Benny, El
Benny, El
Drama, Musical
2006, Cuba
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree