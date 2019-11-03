Обвинения, выдвинутые Фри Палмер, очень серьёзны. Полицейское расследование указывает, что она убила не только свою лучшую подругу, но и собственную дочь, которая жила с её бывшим мужем Стефаном и его новой женой. Но могла ли обычная женщина совершить столь ужасные преступления? Чтобы найти ответ на этот вопрос, выбираются двенадцать присяжных во главе с Холли Сестерс, которые должны разобраться в деле. Оно оказывается непростым: в расследовании множество нестыковок, а сами присяжные из разных слоев общества, и у каждого свой взгляд и своё мнение о произошедшем.