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Постер сериала Двенадцать
Постер сериала Двенадцать
Постер сериала Двенадцать
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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3 постера
Киноафиша Сериалы Двенадцать

Двенадцать (2019 - 2023)

De Twaalf 18+
Год выпуска 2019
Страна Бельгия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 55 минут
Телеканал VRT 1
Продолжительность сериала 16 часов 30 минут

О чем сериал

Обвинения, выдвинутые Фри Палмер, очень серьёзны. Полицейское расследование указывает, что она убила не только свою лучшую подругу, но и собственную дочь, которая жила с её бывшим мужем Стефаном и его новой женой. Но могла ли обычная женщина совершить столь ужасные преступления? Чтобы найти ответ на этот вопрос, выбираются двенадцать присяжных во главе с Холли Сестерс, которые должны разобраться в деле. Оно оказывается непростым: в расследовании множество нестыковок, а сами присяжные из разных слоев общества, и у каждого свой взгляд и своё мнение о произошедшем.

Двенадцать - трейлер
Двенадцать  трейлер
В ролях
В ролях
Майке Нёвилль
Майке Нёвилль
Том Вермейр
Зузу Бен Шика
Майке Кафмайер
Йоссе де Паув
Дерек Стивен Принц
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Двенадцать - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Двенадцать - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 8 эпизодов
 
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