Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Непослушник 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Идеальная семья
Киноафиша Фильмы Идеальная семья
Perfect Family

Идеальная семья, 2007

2007 / Израиль
мало голосов Оцените
1 голос
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Леоне - 50 лет, он сильный, богатый, таинственный и по большей части одинокий человек. Не желая проводить Рождество наедине с самим собой, он нанимает компанию актеров для интерпретации семьи, которую он никогда не имел, и возможно даже никогда и не хотел иметь. Но границы между реальностью и вымыслом так быстро стираются, что запланированное действие становится слишком непредсказуемым. В итоге эта неуправляемая игра проливает свет на их понятия ревности, дружбы и любви, а также раскрывает неожиданные тайны, скрытые очень глубоко.

мало голосов Оцените
1 голос
Продолжительность 58 минут
Год выпуска 2007
Режиссер
Эйял Эйскович
В ролях
Серджио Кастеллитто
Серджио Кастеллитто
Марко Джаллини
Марко Джаллини
Клаудия Джерини
Клаудия Джерини
Каролина Крешентини
Каролина Крешентини
Илариа Оккини
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Зарубежные мелодрамы про Рождество Зарубежные мелодрамы про Рождество
Постер фильма Идеальная семья 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
1 голос
Оцените
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Елки 9
Елки 9
2022, Россия, комедия
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Щелкунчик и волшебная флейта
Щелкунчик и волшебная флейта
2022, Россия, детский
Тайный Санта
Тайный Санта
2022, Россия, мелодрама, комедия
Приключения Тедди
Приключения Тедди
2022, Норвегия, семейный
Треугольник печали
Треугольник печали
2022, Швеция / США / Франция, драма
Тень. Взять Гордея
Тень. Взять Гордея
2022, Россия, детектив, триллер
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
2022, Россия, анимация, семейный
Ламборгини: Человек-легенда
Ламборгини: Человек-легенда
2022, Италия, драма, биография
Заклятье: 13-й этаж
Заклятье: 13-й этаж
2022, Индонезия, драма, ужасы, детектив
Related video
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши