Идеальная семья, 2007

Леоне - 50 лет, он сильный, богатый, таинственный и по большей части одинокий человек. Не желая проводить Рождество наедине с самим собой, он нанимает компанию актеров для интерпретации семьи, которую он никогда не имел, и возможно даже никогда и не хотел иметь. Но границы между реальностью и вымыслом так быстро стираются, что запланированное действие становится слишком непредсказуемым. В итоге эта неуправляемая игра проливает свет на их понятия ревности, дружбы и любви, а также раскрывает неожиданные тайны, скрытые очень глубоко.