Персоны
Каролина Крешентини
Награды
Награды и номинации Каролины Крешентини
Carolina Crescentini
О персоне
Фильмография
Награды
Венецианский кинофестиваль 2010
Pasinetti Award - Special Mention
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2009
L'Oreal Paris Award
Победитель
