Лаура — одинокая мать пятилетних мальчишек-близнецов. Она пытается наладить личную жизнь, но воспитание сыновей и работа занимают большую часть её времени. И хотя в личной жизни у Лауры полная катастрофа, в работе она преуспевает. В отличие от других полицейских, она полагается больше на интуицию, чем на вещественные улики. Работать Лауре приходится под началом бывшего мужа, начальника полицейского участка. Также она испытывает скрытую симпатию к Мартину, своему коллеге, с которым она знакома ещё со времен учебы в академии.