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Киноафиша Сериалы Тайны Лауры

Тайны Лауры (2009 - 2014)

Los misterios de Laura 18+
Год выпуска 2009
Страна Испания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал La 1
Продолжительность сериала 48 часов 0 минут

О чем сериал

Лаура — одинокая мать пятилетних мальчишек-близнецов. Она пытается наладить личную жизнь, но воспитание сыновей и работа занимают большую часть её времени. И хотя в личной жизни у Лауры полная катастрофа, в работе она преуспевает. В отличие от других полицейских, она полагается больше на интуицию, чем на вещественные улики. Работать Лауре приходится под началом бывшего мужа, начальника полицейского участка. Также она испытывает скрытую симпатию к Мартину, своему коллеге, с которым она знакома ещё со времен учебы в академии.

В ролях
В ролях
Мария Пухальте
Беатрис Карвахаль
Фернандо Гильен Куэрво
Ориоль Таррасон
Сесар Камино
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Тайны Лауры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 6 эпизодов
 
Тайны Лауры - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 13 эпизодов
 
Тайны Лауры - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2014, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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