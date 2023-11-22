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Киноафиша Новости Шахтеры вскрывают обитель древнего зла в трейлере атмосферного хоррора «Спуск в бездну»

Шахтеры вскрывают обитель древнего зла в трейлере атмосферного хоррора «Спуск в бездну»

22 ноября 2023 15:18
Шахтеры вскрывают обитель древнего зла в трейлере атмосферного хоррора «Спуск в бездну»

Режиссер обещает зрелище в духе произведений Говарда Лавкрафта.

Прокатная компания Capella Film представила дублированный трейлер французского клаустрофобного фильма ужасов «Спуск в бездну», который появится в российском прокате 25 января 2024 года. В оригинале картина называется Gueules noires, что можно перевести как «Черные горловины».

Действие развернется в 1956 году на севере Франции. Группа шахтеров-аутсайдеров вынуждена сопровождать профессора в недра земли, чтобы взять геологические образцы с глубины тысячи метров. В ходе экспедиции случается оползень, который не позволяет главным героям вернуться на поверхность. Блуждая по шахте, они вскрывают древнюю крипту, пробуждая ото сна нечто устрашающее. В трейлере показано, что это монстр, напоминающий черный скелет.

Режиссером и автором сценария «Спуска в бездну» выступает Матьё Тури («Выжившие», «Бегущая в лабиринте». По его словам, зрителей ждет приключенческий хоррор в лучших традициях историй Говарда Лавкрафта, но во французских реалиях и с мощным социальным подтекстом.

Главные роли исполнили Самюэль Ле Бьян, Амир Эль Касем, Тома Соливерес, Жан-Юг Англад, Марк Ризо, Бруно Санчес, Диего Мартин и Филипп Торретон.

Фото: Fulltime Studio, Marcel Films, OCS
Елена Королева
Елена Королева
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