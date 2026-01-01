Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мики Шонесси
Mickey Shaughnessy
Киноафиша
Персоны
Мики Шонесси
Мики Шонесси
Mickey Shaughnessy
Дата рождения
5 августа 1920
Возраст
64 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
23 июля 1985
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Отныне и во веки веков
(1953)
6.9
Пастух
(1958)
6.8
Модельерша
(1957)
Фильмография Мики Шонесси
Жанр
Все
Вестерн
Военный
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мюзикл
Фантастика
Год
Все
1958
1957
1955
1953
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
6.9
Пастух
The Sheepman
вестерн, комедия
1958, США
6.6
Тюремный рок
Jailhouse Rock
криминал, мелодрама, драма, мюзикл
1957, США
6.8
Модельерша
Designing Woman
мелодрама, комедия
1957, США
5.6
Покорение космоса
Conquest of Space
фантастика
1955, США
7.6
Отныне и во веки веков
From Here to Eternity
драма, военный
1953, США
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667