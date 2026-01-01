Оповещения от Киноафиши
Мики Шонесси Mickey Shaughnessy
Киноафиша Персоны Мики Шонесси

Мики Шонесси

Mickey Shaughnessy

Дата рождения
5 августа 1920
Возраст
64 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
23 июля 1985
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Отныне и во веки веков 7.6
Отныне и во веки веков (1953)
Пастух 6.9
Пастух (1958)
Модельерша 6.8
Модельерша (1957)

Фильмография Мики Шонесси

Жанр
Год
Пастух 6.9
Пастух The Sheepman
вестерн, комедия 1958, США
Тюремный рок 6.6
Тюремный рок Jailhouse Rock
криминал, мелодрама, драма, мюзикл 1957, США
Модельерша 6.8
Модельерша Designing Woman
мелодрама, комедия 1957, США
Покорение космоса 5.6
Покорение космоса Conquest of Space
фантастика 1955, США
Отныне и во веки веков 7.6
Отныне и во веки веков From Here to Eternity
драма, военный 1953, США
