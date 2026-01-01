Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Тюремный рок
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
2 постера
Тюремный рок

Тюремный рок

Jailhouse Rock 18+


О фильме

Жил был парень. Работал он на стройке. Как-то в баре он подрался и убил человека. Тюрьма. В тюрьме он сидит в камере со звездой кантри, который сел за ограбление. Звезда кантри замечает у юного Элвиса талант и начинает его обучать.

После освобождения Элвис ищет работу певцом, но ему не везет. Но его замечает прелестная девушка, которая работала в музыкальном бизнесе. Много трудностей Элвису приходится пройти, прежде чем он добивается успеха.

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 17 января 1957
Дата выхода
17 января 1957 Великобритания U
5 апреля 1958 Германия
2 ноября 1959 Дания
7 марта 1958 Ирландия G
8 ноября 1957 Норвегия 15
8 ноября 1957 США
8 ноября 1957 Финляндия K-16
27 сентября 1960 Франция
8 ноября 1957 Швеция 15
23 ноября 1962 Япония G
Бюджет $400 000
Сборы в мире $1 370
Производство Loew's, Avon Productions (II)
Другие названия
Jailhouse Rock, Jailhouse Rock - Rhythmus hinter Gittern, Le rock du bagne, Prisionero del Rock and Roll, Börtönrock, El rock de la cárcel, Gevangenis rock, Il delinquente del rock'n'roll, Kangoku rokku, Med knyttede næver, O Prisioneiro do Rock, O Prisioneiro do Rock and Roll, O tragoudistis tou Alcatraz, Prietenie cu cântec, Prisioneiro do Rock and Roll, Prisionero del Rock 'N' Roll, Rock de carceră, Rock'n roll -suosikki, Sarkıcılar kralı, Treat Me Nice, Więzienny rock, Ο τραγουδιστής του Αλκατράζ, Затворнически рок, Тюремный рок, 監獄ロック
Режиссер
Ричард Торп
В ролях
Элвис Пресли
Элвис Пресли
Джуди Тайлер
Мики Шонесси
Вон Тейлор
Дженнифер Холден
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Prof van Alden's Male Party Guest #1 Мне кажется, Стубби перебарщивает с этими изменёнными аккордами, не находишь?
Prof van Alden's Female Party Guest #1 Согласна. Думаю, Брюбек и Десмонд зашли с диссидентами ровно настолько, насколько я готова идти.
Prof van Alden's Male Party Guest #2 Да ладно! Ты слышала последнюю запись Ленни Тристано? Он просто в космос улетел!
Prof van Alden's Female Party Guest #2 Рано или поздно всё вернётся к чистому старому диксилэнду.
Prof van Alden's Female Party Guest #3 Я считаю, что атональность — это всего лишь проходящее явление в джазе. Что скажете, мистер Эверетт?
Vince Everett Дама, я понятия не имею, о чём вы б#я говорите.
Кадры из фильма
