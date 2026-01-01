Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Жил был парень. Работал он на стройке. Как-то в баре он подрался и убил человека. Тюрьма. В тюрьме он сидит в камере со звездой кантри, который сел за ограбление. Звезда кантри замечает у юного Элвиса талант и начинает его обучать.
После освобождения Элвис ищет работу певцом, но ему не везет. Но его замечает прелестная девушка, которая работала в музыкальном бизнесе. Много трудностей Элвису приходится пройти, прежде чем он добивается успеха.
|17 января 1957
|Великобритания
|U
|5 апреля 1958
|Германия
|2 ноября 1959
|Дания
|7 марта 1958
|Ирландия
|G
|8 ноября 1957
|Норвегия
|15
|8 ноября 1957
|США
|8 ноября 1957
|Финляндия
|K-16
|27 сентября 1960
|Франция
|8 ноября 1957
|Швеция
|15
|23 ноября 1962
|Япония
|G