Жил был парень. Работал он на стройке. Как-то в баре он подрался и убил человека. Тюрьма. В тюрьме он сидит в камере со звездой кантри, который сел за ограбление. Звезда кантри замечает у юного Элвиса талант и начинает его обучать.

После освобождения Элвис ищет работу певцом, но ему не везет. Но его замечает прелестная девушка, которая работала в музыкальном бизнесе. Много трудностей Элвису приходится пройти, прежде чем он добивается успеха.