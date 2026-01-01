Команда американских астронавтов оставляет их космическую станцию и совершает первую миссию на Марс, но религиозные верования капитана могут этому помешать.
СтранаСША
Продолжительность1 час 21 минута
Год выпуска1955
Премьера в мире20 апреля 1955
Дата выхода
1 августа 1955
Австрия
12
15 июля 1955
Германия
12
20 апреля 1955
США
ПроизводствоParamount Pictures
Другие названия
Conquest of Space, Die Eroberung des Weltalls, La conquista del espacio, A Conquista do Espaço, La conquête de l'espace, Avaruuden valloitus, De verovering van de ruimte, Epanastasis stous ouranous, Fezanın Fethi, Himmelrummets vovehalse, I kataktisis tou diastimatos, La conquista dello spazio, Mars Project, Marsi missioon, Podbój kosmosu, Rymndens betvingare, Världsrymdens erövrare, Покорение космоса, 宇宙征服
Sergeant ImotoНесколько лет назад моя страна выбрала путь участия в страшной войне. Это было плохо, я не оправдываю это, но были причины. Как-то эти причины никто не озвучивает. Для западного мира того времени Япония была словно сказочная страна: маленькие люди, живущие в странных домах из рисовой бумаги... люди, у которых почти не было мебели, которые сидели на полу и ели палочками. Эти причудливые дома из рисовой бумаги, сэр: они были сделаны из бумаги, потому что другого материала не было. А зимы в Японии такие же холодные, как и в Бостоне. И палочки для еды: не было металла для вилок, ножей и ложек, но деревянные щепки могли заменить их. Так было у маленьких людей Японии, таких маленьких, как я сейчас, потому что на протяжении бесчисленных поколений мы не могли производить пищу, чтобы стать больше. Вчерашний день Японии — это завтрашний день мира: слишком много людей и слишком мало земли. Вот почему я говорю, сэр, что у нас есть неотложная причина достичь Марса: чтобы обеспечить ресурсами человеческую расу, если она хочет выжить. Вот почему я очень благодарен, что меня приняли, сэр. Я доброволец.
General Samuel T. MerrittСпасибо, сержант Имото. Вы не маленький человек.