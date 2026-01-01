Sergeant Imoto Несколько лет назад моя страна выбрала путь участия в страшной войне. Это было плохо, я не оправдываю это, но были причины. Как-то эти причины никто не озвучивает. Для западного мира того времени Япония была словно сказочная страна: маленькие люди, живущие в странных домах из рисовой бумаги... люди, у которых почти не было мебели, которые сидели на полу и ели палочками. Эти причудливые дома из рисовой бумаги, сэр: они были сделаны из бумаги, потому что другого материала не было. А зимы в Японии такие же холодные, как и в Бостоне. И палочки для еды: не было металла для вилок, ножей и ложек, но деревянные щепки могли заменить их. Так было у маленьких людей Японии, таких маленьких, как я сейчас, потому что на протяжении бесчисленных поколений мы не могли производить пищу, чтобы стать больше. Вчерашний день Японии — это завтрашний день мира: слишком много людей и слишком мало земли. Вот почему я говорю, сэр, что у нас есть неотложная причина достичь Марса: чтобы обеспечить ресурсами человеческую расу, если она хочет выжить. Вот почему я очень благодарен, что меня приняли, сэр. Я доброволец.

General Samuel T. Merritt Спасибо, сержант Имото. Вы не маленький человек.