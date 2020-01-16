«Особенные»: Рецензия Киноафиши

Брюно (Венсан Кассель) содержит приют для помощи людям с расстройствами аутического спектра. В учреждении не работают профессионалы — всё на волонтёрских началах. Брюно — энтузиаст, готовый на всё для блага своих подопечных, он собрал под одной крышей многих ребят, от которых отказались все больницы. В работе Брюно помогает Малик (Реда Катеб) — глава волонтёрской организации, помогающей трудной молодёжи найти свой путь в жизни. Но работа Брюно под серьёзной угрозой. Во-первых, помещение уже просто не вмещает всё новых и новых жителей, во-вторых, приезжает серьёзная министерская проверка, целью которой является закрытие неофициальной организации Брюно.

Основанный на реальных событиях фильм освещает очень важный вопрос социализации людей с РАС в обществе. Существуют государственные институции, готовые помочь им в детстве, но что после? Пускай люди с особенностями могут быть крайне продуктивны и полезны в определённых, интересных им сферах жизни, но ни один работодатель не захочет понимать эти самые особенности. Для людей с аутизмом многие обыденные действия, как выйти из дома или проехать на общественном транспорте, являются практически невыполнимыми. Очень нужны такие бескорыстные энтузиасты, как Брюно и Малик, для которых трудное положение людей с РАС в обществе является не нерешаемой проблемой и поводом рвать на себе волосы, а сложнейшей, но выполнимой задачей, требующей невероятных совместных усилий.

Особенные

Брюно и Малик почти лишены любой предыстории. Почему они стали такими альтруистами, почему помогают именно людям с РАС — об этом в фильме практически нет информации. Они даны уже цельными и готовыми характерами, идеально дополняющими друг друга: безотказный, всепонимающий Брюно и грубый, саркастичный, требовательный Малик. Венсан Кассель и Реда Катеб создают два убедительных образа, не позволяя истории скатиться в ненужную патетику и мелодраматичность. Это слишком ориентированные на дело персонажи, чтобы расходиться в сантиментах, но в их искренней вере не сомневаешься ни на секунду.

Очень логично, что история подаётся нам не со стороны этих сверхлюдей, а взглядом Дилана (Брайн Мьялундама) — одного из подопечных Малика, замкнутого, но не лишённого чувств парня, сомневающегося в том, совпадает ли его дело жизни с делом его ментора. Дилан — это точка зрения обычного человека. Того, для которого вопрос «мой комфорт или комфорт другого» дискуссионный, а не риторический, который способен на эмпатию, но не готов отдавать себя целиком. Главные герои явственно дают понять, от чего приходится отказаться для служения другим: Брюно долго и безуспешно ходит на свидания, которые ему организовывают сочувствующие коллеги, а Малик один раз говорит, что он отец троих детей, но это ничем не подтверждается и никак не раскрывается в фильме.

Хорошо снятая и светлая история о людях с прекрасной душой, которые помогают нуждающимся, всё же подводит к очень грустному выводу. К сожалению, не всем людям, которым Брюно и Малик так нужны, найдут таких героев, но даже два человека могут помочь многим.

Петр Волошин