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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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О персоне
Ник Копус
Nick Copus
Киноафиша
Персоны
Ник Копус
Ник Копус
Nick Copus
Дата рождения
4 сентября 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
8.5
Сверхъестественное
(2005)
8.3
По волчьим законам
(2016)
7.9
Агент
(2014)
Фильмография Ник Копус
5.7
Жестокие игры
драма
2024, США
7.1
Перси Джексон и Олимпийцы
приключения, фэнтези
2023, США
5.7
Маяк 23
фантастика, триллер
2023, США
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Парни что надо
драма, исторический
2020, США
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Сирена
драма, фэнтези
2018, США
7.5
Титаны
драма, боевик, фантастика
2018, США
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