Действие американского драматического сериала «Бель-Эйр» разворачивается в США в наши дни. Проект представляет собой адаптацию комедийного сериала 90-х годов «Принц из Беверли-Хиллз». В центре событий – парень по имени Уилл, который вырос в Западной Филадельфии. Будучи подростком, он вступил в схватку с «серьезными дядями», и мать отправила его к тете в район Бель-Эйр. В новом сериале получат освещение многие конфликты и предубеждения, которые было трудно исследовать в формате получасовых серий ситкома.