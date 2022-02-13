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Постер к сериалу Бель-Эйр
Постер к сериалу Бель-Эйр
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Киноафиша Сериалы Бель-Эйр
Бель-Эйр (2022 - …) Bel-Air
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Peacock
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

Действие американского драматического сериала «Бель-Эйр» разворачивается в США в наши дни. Проект представляет собой адаптацию комедийного сериала 90-х годов «Принц из Беверли-Хиллз». В центре событий – парень по имени Уилл, который вырос в Западной Филадельфии. Будучи подростком, он вступил в схватку с «серьезными дядями», и мать отправила его к тете в район Бель-Эйр. В новом сериале получат освещение многие конфликты и предубеждения, которые было трудно исследовать в формате получасовых серий ситкома.

Бель-Эйр - второй тизер первого сезона
Бель-Эйр
второй тизер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Адриан Холмс
Адриан Холмс
Кассандра Фриман
Кассандра Фриман
Коко Джонс
Джимми Экинбола
Кэмерон Вонг
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бель-Эйр - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 10 эпизодов
 
Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Новости о сериале
Стрим-сервис Peacock выпустил трейлер своих новых сериалов, которые выйдут в 2022 году
Стрим-сервис Peacock выпустил трейлер своих новых сериалов, которые выйдут в 2022 году
Уилл перебирается в Лос-Анджелес в новом тизере драматического перезапуска «Принца из Беверли-Хиллз»
Уилл перебирается в Лос-Анджелес в новом тизере драматического перезапуска «Принца из Беверли-Хиллз»
Peacock и Уилл Смит представили трейлер драматической версии комедийного сериала «Принц из Беверли-Хиллз»
Peacock и Уилл Смит представили трейлер драматической версии комедийного сериала «Принц из Беверли-Хиллз»
Кадры из сериала
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