О персоне
Фильмография
Oрацио Камандуле
Horacio Camandule
Oрацио Камандуле
Oрацио Камандуле
Horacio Camandule
Дата рождения
3 августа 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.7
Гигант
(2009)
Фильмография Oрацио Камандуле
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2009
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.7
Гигант
Gigante
драма, комедия
2009, Германия / Испания / Аргентина / Уругвай
Смотреть трейлер
