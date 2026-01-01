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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Мирелла Паскуаль
Mirella Pascual
Киноафиша
Персоны
Мирелла Паскуаль
Мирелла Паскуаль
Mirella Pascual
Дата рождения
10 апреля 1954
Возраст
72 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Последнее лето в Бойте
(2009)
6.4
Алели
(2019)
6.1
Собака не перестанет лаять
(2021)
Фильмография Мирелла Паскуаль
6.1
Собака не перестанет лаять
El perro que no calla
драма
2021, Аргентина
6.4
Алели
Alelí
комедия, драма
2019, Уругвай / Аргентина
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.9
Последнее лето в Бойте
The Last Summer of La Boyita / El ultimo verano de la Boyita
драма
2009, Франция / Испания / Аргентина
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