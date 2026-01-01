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Мирелла Паскуаль Mirella Pascual
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Мирелла Паскуаль

Mirella Pascual

Дата рождения
10 апреля 1954
Возраст
72 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Последнее лето в Бойте 6.9
Последнее лето в Бойте (2009)
Алели 6.4
Алели (2019)
Собака не перестанет лаять 6.1
Собака не перестанет лаять (2021)

Фильмография Мирелла Паскуаль

Собака не перестанет лаять 6.1
Собака не перестанет лаять El perro que no calla
драма 2021, Аргентина
Алели 6.4
Алели Alelí
комедия, драма 2019, Уругвай / Аргентина
Последнее лето в Бойте 6.9
Последнее лето в Бойте The Last Summer of La Boyita / El ultimo verano de la Boyita
драма 2009, Франция / Испания / Аргентина
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