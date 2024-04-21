Ева работает в крупнейшем музее Швеции, и у неё проблемы с личной жизнью. Она решает завести ребенка, воспользовавшись банком спермы. Ева едет в Данию в Копенгаген, чтобы выбрать идеального донора. Женщину мучают сомнения, так как она беспокоится о психическом здоровье незнакомца, который станет отцом её малыша. В клинике Ева выбирает по фотографии голубоглазого блондина и находит его в соцсетях. Она узнаёт, что мужчину зовут Мадс, он владелец местного бара. Ева отправляется в бар, чтобы найти там Мадса и выяснить, что он за человек.