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Постер сериала Все и Ева
Постер сериала Все и Ева
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Все и Ева

Все и Ева (2024 - …)

Allt och Eva 18+
Год выпуска 2024
Страна Швеция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Viaplay
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

Ева работает в крупнейшем музее Швеции, и у неё проблемы с личной жизнью. Она решает завести ребенка, воспользовавшись банком спермы. Ева едет в Данию в Копенгаген, чтобы выбрать идеального донора. Женщину мучают сомнения, так как она беспокоится о психическом здоровье незнакомца, который станет отцом её малыша. В клинике Ева выбирает по фотографии голубоглазого блондина и находит его в соцсетях. Она узнаёт, что мужчину зовут Мадс, он владелец местного бара. Ева отправляется в бар, чтобы найти там Мадса и выяснить, что он за человек.

В ролях
В ролях
Тува Новотны
Тува Новотны
Санна Зундквист
Йохан Хеденберг
Хоаким Фьелструп
Martin Høgsted
Bengt Ake Braskered
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Все и Ева - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 6 эпизодов
 
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