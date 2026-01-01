Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Награды и номинации Уолт Дисней
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Награды и номинации Уолт Дисней
Оскар 1969
Лучший анимационный короткометражный фильм
Победитель
Оскар 1959
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1956
Лучший документальный короткометражный фильм
Победитель
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1955
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1954
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
Лучший документальный короткометражный фильм
Победитель
Лучший анимационный короткометражный фильм
Победитель
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1953
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель
Оскар 1952
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1951
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель
Оскар 1949
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1943
Лучший анимационный короткометражный фильм
Победитель
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Оскар 1942
Лучший анимационный короткометражный фильм
Победитель
Honorary Award
Победитель
Irving G. Thalberg Memorial Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1940
Лучший анимационный короткометражный фильм
Победитель
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1939
Лучший анимационный короткометражный фильм
Победитель
Honorary Award
Победитель
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1938
Лучший анимационный короткометражный фильм
Победитель
Оскар 1937
Лучший анимационный короткометражный фильм
Победитель
Оскар 1936
Лучший анимационный короткометражный фильм
Победитель
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1935
Лучший анимационный короткометражный фильм
Победитель
Оскар 1934
Лучший анимационный короткометражный фильм
Победитель
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1932
Лучший анимационный короткометражный фильм
Победитель
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1965
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1963
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1962
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1961
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1960
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Лучший документальный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1958
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1957
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1950
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1948
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1947
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1946
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1945
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1944
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 1953
Специальный приз жюри
Победитель
Специальный приз жюри
Победитель
Каннский кинофестиваль 1954
Главный приз фестиваля
Номинант
Главный приз фестиваля
Номинант
Каннский кинофестиваль 1946
Короткометражный фильм
Номинант
Золотой глобус 1954
Special Award
Победитель
Золотой глобус 1953
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1948
Special Award
Победитель
Primetime Emmy Awards 1956
Best Producer - Film Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1966
Outstanding Children's Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1965
Outstanding Program Achievements in Entertainment
Номинант
Primetime Emmy Awards 1955
Most Outstanding New Personality
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1950
Special Jury Prize
Победитель
Special Jury Prize
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1948
International Award - Animated Film
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1938
Grand Biennale Art Trophy
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1937
Best Animation
Победитель
Best Animation
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1936
Animated Film
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1935
Best Animation
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1934
Best Animation
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1949
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1954
Специальный приз Сената Берлина
Победитель
Специальный приз Сената Берлина
Победитель
Берлинале 2023
«Поколение Кплюс» — лучший фильм
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