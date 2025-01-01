Меню
Киноафиша
Персоны
Кшиштоф Кесьлевский
Награды
Награды и номинации Кшиштоф Кесьлевский
Krzysztof Kieslowski
Оскар 1995
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1991
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1988
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1994
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1993
Golden Lion
Победитель
OCIC Award
Победитель
Little Golden Lion
Победитель
Best Film
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1989
Children and Cinema Award
Победитель
Competition
Победитель
Берлинале 1994
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1980
Форум нового кино
Победитель
ММКФ 1979
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Золотой приз
Победитель
