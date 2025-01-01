Первые дни Второй мировой войны. Два маленьких брата, Илья и Саша, теряют в Минске своих родителей и остаются наедине с ужасами войны. Единственной связью с прошлым для мальчиков становится лишь семейная фотография, которую они разрывают пополам, оставляя каждому по кусочку на память о родителях. Очень скоро война разводит братьев в разные стороны: Илью укрывает у себя отважная пара, рискующая своей жизнью, чтобы защитить его. Спасая ребенка от нацистов, эти люди дают ему новое имя и называют его Стасиком. Спустя годы, став взрослыми, Илья и Саша находят друг друга в Израиле, соединяя две половинки разорванной фотографии. Братья делятся душераздирающими воспоминаниями, которые они пронесли через все эти годы…