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Киноафиша Фильмы Аист надежды

Аист надежды

Stork of Hope
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Первые дни Второй мировой войны. Два маленьких брата, Илья и Саша, теряют в Минске своих родителей и остаются наедине с ужасами войны. Единственной связью с прошлым для мальчиков становится лишь семейная фотография, которую они разрывают пополам, оставляя каждому по кусочку на память о родителях. Очень скоро война разводит братьев в разные стороны: Илью укрывает у себя отважная пара, рискующая своей жизнью, чтобы защитить его. Спасая ребенка от нацистов, эти люди дают ему новое имя и называют его Стасиком. Спустя годы, став взрослыми, Илья и Саша находят друг друга в Израиле, соединяя две половинки разорванной фотографии. Братья делятся душераздирающими воспоминаниями, которые они пронесли через все эти годы…

Страна Израиль / Польша / Германия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2025
Производство Asiofilm, 2-Team Productions
Другие названия
Stork of Hope
Режиссер
Александр Франскевич-Лайе
В ролях
Александр Абрамович
Сергей Белякович
Жан-Марк Биркхольц
Жан-Марк Биркхольц
Андрей Давидюк
Татьяна Гаркуша
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Аист надежды
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