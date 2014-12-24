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Киноафиша Сериалы Золото Глории

Золото Глории (2014 - 2014)

Zoloto Glorii 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия/Куба
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Дом Кино Премиум
Продолжительность сериала 6 часов 56 минут

О чем сериал

Трое друзей прилетают из Москвы в Гавану. На первый взгляд – обычные туристы. На самом же деле они ищут золото с испанского корабля «Глория», затонувшего в 1673 году. Наши герои – опытные кладоискатели, профессионалы. Из Гаваны они выезжают к Карибскому морю, в бухту, где должен быть клад. Но по дороге неким мистическим образом перемещаются в прошлое, и ровно в тот год, когда золото было спрятано. Кладоискатели попадают в плен к пиратам и становятся непосредственными участниками событий той эпохи. Но теперь задачей друзей является не только поиск золота, но и поиск дороги обратно – в свое время. Кто и зачем отправил их в прошлое?

В ролях
В ролях
Сергей Чирков
Сергей Чирков
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Сергей Газаров
Сергей Газаров
Александр Робак
Александр Робак
Павел Майков
Павел Майков
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Золото Глории - Сезон 1 Сезон 1
2014, 8 эпизодов
 
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