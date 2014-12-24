Трое друзей прилетают из Москвы в Гавану. На первый взгляд – обычные туристы. На самом же деле они ищут золото с испанского корабля «Глория», затонувшего в 1673 году. Наши герои – опытные кладоискатели, профессионалы. Из Гаваны они выезжают к Карибскому морю, в бухту, где должен быть клад. Но по дороге неким мистическим образом перемещаются в прошлое, и ровно в тот год, когда золото было спрятано. Кладоискатели попадают в плен к пиратам и становятся непосредственными участниками событий той эпохи. Но теперь задачей друзей является не только поиск золота, но и поиск дороги обратно – в свое время. Кто и зачем отправил их в прошлое?