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Киноафиша Сериалы Молодая

Молодая (2025 - 2025)

Molodaya 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

На протяжении двадцати пяти лет Евгения всё прощала Вячеславу. Сначала из-за любви, потом – из-за дочери, а под конец и просто по привычке. Но увидев мужа с очередной любовницей на публичном мероприятии, Женя теряет остатки терпения. Более того, у неё самой уже есть верный поклонник – таксист Алексей, чьи чувства далеко не безответны. Женя хочет вырваться из безнадёжного брака, но Слава и взрослая дочь не принимают её выбор. Ей ещё предстоит побороться за свою свободу, любовь и право на счастье. Смотреть мини-сериал «Молодая» можно онлайн.

В ролях
В ролях
Григорий Багров
Григорий Багров
Алексей Рахманов
Серафима Низовская
Серафима Низовская
Дмитрий Исаев
Дмитрий Исаев
Анастасия Пьянова
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Сезоны
Молодая - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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