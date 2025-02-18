На протяжении двадцати пяти лет Евгения всё прощала Вячеславу. Сначала из-за любви, потом – из-за дочери, а под конец и просто по привычке. Но увидев мужа с очередной любовницей на публичном мероприятии, Женя теряет остатки терпения. Более того, у неё самой уже есть верный поклонник – таксист Алексей, чьи чувства далеко не безответны. Женя хочет вырваться из безнадёжного брака, но Слава и взрослая дочь не принимают её выбор. Ей ещё предстоит побороться за свою свободу, любовь и право на счастье. Смотреть мини-сериал «Молодая» можно онлайн.