Сериал «Анна и тайна ядов» рассказывает об очередном громком деле из профессионального опыта детектива Анны Штольман. На сей раз жертвой преступления оказывается клиентка известного в Затонске экстрасенса Софьи Мухиной. Женщина загадочным образом погибает в момент, когда «ведьма» произносит над ней свое заклинание. Анна и ее бессменный напарник Сумароков не верят в такие мистические совпадения. Тем более что в крови убитой обнаруживается редкий яд. Но действительно ли преступление подстроила «ведьма»?