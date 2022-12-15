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Киноафиша Сериалы Анна и тайна ядов

Анна и тайна ядов (2022 - …)

Анна и тайна ядов 12+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 2 часа 56 минут
О чем сериал

Сериал «Анна и тайна ядов» рассказывает об очередном громком деле из профессионального опыта детектива Анны Штольман. На сей раз жертвой преступления оказывается клиентка известного в Затонске экстрасенса Софьи Мухиной. Женщина загадочным образом погибает в момент, когда «ведьма» произносит над ней свое заклинание. Анна и ее бессменный напарник Сумароков не верят в такие мистические совпадения. Тем более что в крови убитой обнаруживается редкий яд. Но действительно ли преступление подстроила «ведьма»?

В ролях
В ролях
Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова
Вера Воронкова
Вера Воронкова
Максим Битюков
Максим Битюков
Аристарх Ливанов
Кристина Борейко
Кристина Борейко
Алексей Гоман
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Анна и тайна ядов»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 декабря 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 декабря 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 декабря 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 декабря 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Анна и тайна ядов - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
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