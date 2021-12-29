Шведский комедийно-драматический сериал «Тревожные люди» представляет собой экранизацию одноименного произведения Фредрика Бакмана. В маленьком городке накануне новогодних праздников грабитель захватил восемь человек. Среди заложников оказались впечатлительный агент по недвижимости, два наркомана, женщина, которая ждет ребенка, и миллионер с суицидальными наклонностями. Вскоре преступник задумывается о том, что лучше сдаться сотрудникам правоохранительных органов, чем оставаться с этими людьми наедине.