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Постер к сериалу Тревожные люди
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Киноафиша Сериалы Тревожные люди
Тревожные люди (2021 - …) Folk med Ångest 18+
Год выпуска 2021
Страна Швеция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Шведский комедийно-драматический сериал «Тревожные люди» представляет собой экранизацию одноименного произведения Фредрика Бакмана. В маленьком городке накануне новогодних праздников грабитель захватил восемь человек. Среди заложников оказались впечатлительный агент по недвижимости, два наркомана, женщина, которая ждет ребенка, и миллионер с суицидальными наклонностями. Вскоре преступник задумывается о том, что лучше сдаться сотрудникам правоохранительных органов, чем оставаться с этими людьми наедине.

Тревожные люди - трейлер первого сезона
Тревожные люди
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Карла Сен
Йохан Берг
Элина Ду Ритц
Саша Захариас
Альфред Свенссон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Тревожные люди - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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