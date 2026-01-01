Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Лидия Дейкун
Lidiya Deikun
Киноафиша
Персоны
Лидия Дейкун
Лидия Дейкун
Lidiya Deikun
Дата рождения
27 января 1889
Возраст
91 год
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
24 сентября 1980
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.5
Каменный цветок
(1946)
7.1
Старый наездник
(1940)
6.9
Закройщик из Торжка
(1925)
Фильмография Лидия Дейкун
7.5
Каменный цветок
Kamennyy tsvetok
сказка, семейный
1946, СССР
Онлайн
7.1
Старый наездник
Staryy naezdnik
комедия, драма
1940, СССР
6.9
Закройщик из Торжка
Zakroyshchik iz Torzhka
комедия
1925, СССР
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