О персоне
Фильмография
Александра Сальникова
Aleksandra Salnikova
Александра Сальникова
Александра Сальникова
Aleksandra Salnikova
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Закройщик из Торжка
(1925)
Фильмография Александра Сальникова
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
1925
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.9
Закройщик из Торжка
Zakroyshchik iz Torzhka
комедия
1925, СССР
