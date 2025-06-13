Путь Григория Лепса: от ресторанов до стадионов

Ни один праздник в стране, будь то свадьба или корпоратив, не обходится без легендарных «Самый лучший день» и «Она не твоя». Несмотря на переменчивые музыкальные тренды песни Лепса продолжают оставаться актуальным и попадать в плей-листы разных поколений. В чем секрет его музыки? И каким был путь артиста к успеху? В новом материале Киноафиши.

Григорий Лепс — один из самых узнаваемых исполнителей на российской сцене. Его мощный, пронзительный голос, харизма и неподражаемая манера исполнения сделали его настоящей легендой отечественной эстрады. От шансона до рок-баллад, от личных драм до аншлагов на крупнейших площадках — его путь в музыке был извилистым, тернистым, но бесспорно ярким.

Эта статья — возможность разобраться, в чём секрет его популярности, с какими трудностями и проблемами боролся артист и почему имя Лепса не теряет веса уже много лет.

Начало пути Григория Лепса: от Сочи до Москвы

О детских годах артиста известно немного. Потому что оно было вполне обычным, среднестатистическим для второй половины прошлого века. Григорий родился в Сочи летом 1962. Его настоящая фамилия — Лепсверидзе, которая отлично сократилась до звучного псевдонима. Родители будущего музыканта — Виктор и Нателла — были простыми людьми. Отец работал на мясокомбинате, а мать — трудилась медсестрой на хлебозаводе.

В школе, как часто бывает у творческих людей, Григорий учился неохотно, слыл одним из худших учеников класса. Его любимыми предметами были “физкультура” и “музыка”. В средней школе он увлекся игрой на ударных и получив аттестат поступил в музыкальное училище. Выпустившись, по настоянию отца, Григорий ушёл в армию.

Отслужив он вернулся в Сочи. Семья была небогатой, и Григорий пел в ресторанах — так он понял, что творчеством можно заработать и ему это нравилось.

В 80-х был первый большой успех артиста — он стал солистом группы «Индекс-398». Основатель команды Игорь Сандлер, однажды услышав голос Григория в сочинском ресторане, пригласил его с состав группы. Это было начало пути в профессиональной команде. Тогда же родился и псевдоним — участники группы посоветовали сократить сложную фамилию до короткого Лепс.

Несколько лет у коллектива были успешные гастроли, планировался даже большой тур за границу, но, этого не случилось. После нескольких трагических случайностей — в пожаре перед одном из выступлений погибли звукорежиссер и техник, а чуть позже не стало организатора концертов в Европе — продюсер-основатель Сандлер передал группу в другие руки и переехал в Англию.

Григорий Лепс вернулся в Сочи, снова выступал на сценах баров и ресторанов. Тогда он столкнулся с трудностями — вечерние шоу под звоны бокалов сопровождались алкогольными посиделками после. Довольно быстро это переросло в зависимость.

Мальчик, который вырос в простой семье, зарабатывал большие деньги творчеством. Это разрывало шаблон, давало бесконечную свободу — азартные игры, вечеринки, женщины. Он мог себе позволить жить на широкую ногу. Однако это подрывало его здоровье. Да и хотелось большего — вершин.

Чтобы справиться с зависимостями — Григорий решил уехать из родного Сочи, где его все знали, из уважения устраивали банкеты и угощали спиртным.

Так Лепс уехал в столицу: искать себя и становиться большой звездой. Однако желающих добиться успеха в Москве — бесконечно много. Прокладывать творческий путь в чужом городе уже взрослому артисту оказалось непросто. Накопления быстро закончились, новых больших проектов все не было, а вот соблазны — подстерегали на каждом углу. Пристрастие к алкоголю никуда не делось… к тому же, прибавились наркотические вещества.

Перерождение Лепса: становление фирменного «стадионного» звучания

К счастью, любовь к творчеству была сильнее всего. Пять лет потребовалось артисту, чтобы встать на ноги в столице.

Однако слава не обрушилась на Григория Лепса внезапно. Настоящая популярность пришла к нему уже после тридцати. К тому моменту он уже прошел через многое: развод, борьбу с зависимостями и болезни.

Его первый столичный альбом (до этого он выпустил пластинку в Сочи), «Храни Вас Бог», вышел в свет почти бесшумно, на цыпочках. Но довольно быстро публика почувствовала! Песня «Натали» стала почти народной и звучала повсюду. Возможно дело в том, что в этой песне звучала личная боль артиста — он посвятил ее убитой двоюродной сестре, с которой они с детства были очень близки.

Григорий Лепс снял на эту песню клип. Правда, посмотреть собственную премьеру ему довелось не на экране в студии, а в больничной палате: обострение язвы желудка выбило его из колеи. Он должен был выступать на крупном фестивале, но физически не мог. Вместо гула оваций — капельницы, белые стены и тишина. Этот кризис стал переломной точкой. Выйдя из больницы, он принял важное решение: раз и навсегда покончить со всеми зависимостями. С тех пор его жизнь изменилась и ступени на лестнице успеха стало преодолевать все легче.

В 1997-м вышел второй альбом — «Целая жизнь». В нём была и исповедь, и энергия, и то ощущение, будто человек по-настоящему вернулся — уже не просто как артист, а как сила. Его снова звали в большие телевизионные проекты, а уже известные артисты хотели выпускать совместные песни с обладателем невероятного тембра.

И тут он теряет голос. Это был удар: операция на голосовых связках и долгое, мучительное восстановление. Неизвестность. Страх. Сомнения — а вдруг того самого баритона больше не будет? Восстановление было сложным, но он справился и в начале двухтысячных ворвался в мир шоу-бизнеса с альбомом «На струнах дождя», где прозвучала, наверное, одна из самых знаменитых песен в стране — «Рюмка водки на столе».

После возвращения в мир музыки Лепс стал активно наверстывать упущенное, жадно хватаясь за самые разные проекты и предложения. В это время мир услышал итоги творческого сотрудничества с Ириной Аллегровой («Я тебе не верю») и Стасом Пьехой («Она не твоя»).

Григорий Лепс и Ирина Аллегрова, источник: Legion-Media

Григорий Лепс больше не был «восходящей звездой». Он стал столпом сцены. Фигура, которую нельзя не заметить, невозможно не слушать. С тех пор — один за другим — альбомы, хиты, стадионы, свет прожекторов и тот самый голос, в котором всегда — немного боли и надежды.

Как появился узнаваемый образ Григория Лепса

Конечно, важнейшая и самая узнаваемая часть образа Григория Лепса — его неповторимый голос. Но облик артиста — не менее выразительная часть его сценической сущности. Внешняя подача у Лепса продумана и узнаваема, но при этом вовсе не кричащая.

Он отдает предпочтение лаконичным, элегантным силуэтам: пиджаки и костюмы строгого кроя, рубашки без лишнего декора. Всё это — словно скелет его имиджа, нейтральная основа, на которую он умело наслаивает личные акценты. Это могут быть и ботинки с хулиганским характером, и аксессуары, не вписывающиеся в строгий дресс-код: он всегда в очках, часто с яркими браслетами и часами. Детали — отражение внутренней свободы.

Григорий Лепс с семьей, источник: Legion-Media

Что еще делает его образ живым? Полная эмоциональная отдача! Григорий Лепс не боится быть открытым — искренний, подлинный, ранимый в хорошем смысле слова. Его чувствительность — не игра, а естественное продолжение личности.

Публика растворяется в его интонациях, вовлекается в его личный эмоциональный мир. Одна из сильнейших сторон Лепса — его контакт с залом. Он разговаривает. Он ведёт диалог — иногда ироничный, иногда серьёзный, всегда живой. Может, вдруг, между песнями рассказать личную историю, вставить добрую шутку или неожиданное откровение. Такое общение размывает границы, делает всё происходящее общим переживанием. Каждому даётся почувствовать, что он не просто слушатель, а — участник.

Не только музыкант: Лепс продюсер, наставник и бизнесмен

Не только музыка стала для Лепса способом самовыражения. В 2012 году он учредил продюсерский центр, носящий его имя — своеобразную творческую лабораторию, ставшую площадкой для поддержки и продвижения молодых артистов. Через этот центр прошли, например, Александр Панайотов, Витольд Петровский и певица Ромади.

В параллель с музыкальной и продюсерской активностью Григорий Лепс активно погрузился в предпринимательскую сферу. Уже в начале 2010-х он стал совладельцем нескольких заведений индустрии досуга и питания. В последующем он объединил усилия с предпринимателем и исполнителем Эмином Агаларовым — их совместными проектами стали два ресторана.

Кажется, самым логичным стал запуск артистом собственного бренда очков. Позже Лепс запустил производство ювелирных украшений. Начиная с 2015 года Григорий Лепс стал мелькать на экранах в необычном для поклонников амплуа — он стал наставником шоу «Главная сцена». Его партнёрство с шоуменом Гариком Мартиросяном оказалось не только органичным, но и зрелищным.

Помимо этого, Григорий выступил в роли наставника в другом проекте — шоу «Голос». В четвертом сезоне проекта именно подопечный Лепса — иеромонах Фотий — стал победителем. После шоу Фотий отправился в насыщенный гастрольный тур, охвативший не только города России, но и ближнее зарубежье.

Григорий Лепс, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Дмитрий Билан на шоу «Голос», источник: Legion-Media

Личная жизнь Григория Лепса

Впервые Григорий Лепс женился сразу после армии, на девушке Светлане, которая его дождалась. Однако брак продержался всего пару лет — они были молоды, не уступали друг другу ни в чем, не были готовы ко взрослой жизни. У пары родилась дочь — Инга.

Вторую любовь Лепс встретил уже в Москве. В 38 лет он женился на Анне Шаплыковой — артистке балета Лаймы Вайкуле. Их брак считался одним из самых образцовых в мире шоу-бизнеса. У пары трое детей. Однако в 2021 году семья распалась. Причиной сам Григорий назвал то, что он обидел жену.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова, 2017, источник: Legion-Media

Недавно в прессе стал всплывать новости о том, что Григорий Лепс нашел себе молодую невесту: модель Аврору Киба. Разница между ними больше 40 лет. Пара помолвлена.

Григорий Лепс в рамках своей продолжительной и многогранной творческой деятельности нередко обращается к темам, выходящим за рамки исключительно личного опыта. Такой подход превращает артиста в образец для тех, кто находится в процессе поиска ответов на непростые жизненные дилеммы. Благодаря этому его песни находят живой отклик в сердцах людей самых разных социальных и возрастных категорий. Это многоголосое признание служит основой прочного положения Лепса в отечественном музыкальном пространстве — не мимолётного, а устойчивого, с глубокой эмоциональной связью со слушателями.

Его выступления — отнюдь не рядовые концерты, а полноценные эмоциональные спектакли, где публика не является безмолвным наблюдателем, но становится соучастником душевного путешествия, оформленного в звуки и свет.