Художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев возвращает на сцену пьесу Максима Горького «На дне». Постановка сочетает в себе глубокую интерпретацию оригинального текста и современный театральный язык.
История пьесы в Александринском театре
Первое обращение театра к «На дне» состоялось в 1919 году, уже после Октябрьской революции. Последующие постановки в 1956 и 1973 годах стали значимыми вехами, привлекая к участию корифеев труппы. Работа Никиты Кобелева становится третьей интерпретацией этой классической пьесы в истории театра.
Символизм и современность
Режиссёр стремится уйти от традиционного бытового восприятия пьесы. Спектакль исследует символистские черты произведения, создавая образы, которые перекликаются с сегодняшним днём. Герои остаются бездомными и запутавшимися людьми, но их внутренние кризисы и стремление к выходу находят современное звучание.
Тонкое сочетание тем и образов
В пьесе поднимаются темы любви и смерти, правды и лжи, веры в себя и своего призвания. Персонажи балансируют между реальностью и «сном золотым» — иллюзиями и мечтаниями, что придаёт постановке уникальную атмосферу.
Творческая команда и актёрский состав
Спектакль «На дне» приглашает зрителя на глубокое размышление о человеческой природе, кризисах и поиске выхода, обращаясь к современным реалиям и вечным вопросам.