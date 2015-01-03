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На дне
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Спектакль На дне

Постановка
Александринский театр 18+
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Возвращение классики Максима Горького на александринскую сцену

Художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев возвращает на сцену пьесу Максима Горького «На дне». Постановка сочетает в себе глубокую интерпретацию оригинального текста и современный театральный язык.

История пьесы в Александринском театре
Первое обращение театра к «На дне» состоялось в 1919 году, уже после Октябрьской революции. Последующие постановки в 1956 и 1973 годах стали значимыми вехами, привлекая к участию корифеев труппы. Работа Никиты Кобелева становится третьей интерпретацией этой классической пьесы в истории театра.

Символизм и современность
Режиссёр стремится уйти от традиционного бытового восприятия пьесы. Спектакль исследует символистские черты произведения, создавая образы, которые перекликаются с сегодняшним днём. Герои остаются бездомными и запутавшимися людьми, но их внутренние кризисы и стремление к выходу находят современное звучание.

Тонкое сочетание тем и образов
В пьесе поднимаются темы любви и смерти, правды и лжи, веры в себя и своего призвания. Персонажи балансируют между реальностью и «сном золотым» — иллюзиями и мечтаниями, что придаёт постановке уникальную атмосферу.

Творческая команда и актёрский состав

  • Режиссёр: Никита Кобелев
  • В ролях: Игорь Волков, Сергей Паршин, Иван Ефремов, Виктор Шуралёв и другие.
  • Сценическая версия текста: Дмитрий Богославский, Никита Кобелев
  • Сценография и костюмы: Нана Абдрашитова
  • Видеохудожник: Мария Варахалина
  • Хореограф: Владимир Варнава

Спектакль «На дне» приглашает зрителя на глубокое размышление о человеческой природе, кризисах и поиске выхода, обращаясь к современным реалиям и вечным вопросам.

Режиссер
Никита Кобелев
В ролях
Игорь Волков
Сергей Паршин
Сергей Паршин
Виктор Шуралев
Илья Исаев
Валентин Захаров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽

Фотографии

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8 февраля 2025 08:00
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