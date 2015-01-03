Возвращение классики Максима Горького на александринскую сцену

Художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев возвращает на сцену пьесу Максима Горького «На дне». Постановка сочетает в себе глубокую интерпретацию оригинального текста и современный театральный язык.

История пьесы в Александринском театре

Первое обращение театра к «На дне» состоялось в 1919 году, уже после Октябрьской революции. Последующие постановки в 1956 и 1973 годах стали значимыми вехами, привлекая к участию корифеев труппы. Работа Никиты Кобелева становится третьей интерпретацией этой классической пьесы в истории театра.

Символизм и современность

Режиссёр стремится уйти от традиционного бытового восприятия пьесы. Спектакль исследует символистские черты произведения, создавая образы, которые перекликаются с сегодняшним днём. Герои остаются бездомными и запутавшимися людьми, но их внутренние кризисы и стремление к выходу находят современное звучание.

Тонкое сочетание тем и образов

В пьесе поднимаются темы любви и смерти, правды и лжи, веры в себя и своего призвания. Персонажи балансируют между реальностью и «сном золотым» — иллюзиями и мечтаниями, что придаёт постановке уникальную атмосферу.

Творческая команда и актёрский состав

Режиссёр: Никита Кобелев

Никита Кобелев В ролях: Игорь Волков, Сергей Паршин, Иван Ефремов, Виктор Шуралёв и другие.

Игорь Волков, Сергей Паршин, Иван Ефремов, Виктор Шуралёв и другие. Сценическая версия текста: Дмитрий Богославский, Никита Кобелев

Дмитрий Богославский, Никита Кобелев Сценография и костюмы: Нана Абдрашитова

Нана Абдрашитова Видеохудожник: Мария Варахалина

Мария Варахалина Хореограф: Владимир Варнава

Спектакль «На дне» приглашает зрителя на глубокое размышление о человеческой природе, кризисах и поиске выхода, обращаясь к современным реалиям и вечным вопросам.