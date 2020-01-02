Спектакль Устал рождаться и умирать

Устал рождаться и умирать
Постановка
Новая сцена Александринского театра 18+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
О спектакле

Премьера спектакля «Устал рождаться и умирать» в Александринском театре

На сцене Александринского театра дебютирует молодой китайский режиссер Дин Итэн с постановкой, основанной на романе лауреата Нобелевской премии Мо Яня «Устал рождаться и умирать». Это произведение, написанное в 2006 году, продолжает летописание истории Китая XX века и сочетает в себе натурализм, высокую трагичность, политическую сатиру и волшебный вымысел.

Роман был написан Мо Янем всего за 43 дня и содержит практически 490 тысяч иероглифов. Его действие разворачивается в Китае на фоне аграрной реформы 1950 года, где зажиточный помещик Симэнь Нао, расстрелянный деревенской беднотой, отправляется к Владыке ада и просит шесть перерождений, возвращаясь в свою деревню в различных воплощениях, включая осла, вола, свинью, собаку, обезьяну и, наконец, человека.

Интерпретация произведения

В своей инсценировке Дин Итэн и его соавтор Ванг Анни сосредотачиваются на фигурe Симэнь Нао и семье Лань, представляющей три поколения. Спектакль подчеркивает, как изменялись судьбы героев, сохраняя характерные черты эпохи, в которую они жили. Также в нем появятся второстепенные, но самобытные персонажи, чье участие важно для понимания времени.

Актерский состав и особенности постановки

В спектакле задействованы девять актрис, играющих как женских, так и мужских персонажей. Это следование традициям китайского театра, в котором на разных этапах женщины или мужчины доминировали в исполнении ролей. В современном китайском театре есть актрисы, специализирующиеся на мужских ролях.

В рамках подготовки к премьере проходит специальный тренинг с упражнениями из пекинской оперы под руководством Цзян Шуюань, ученика известного мастера Ян Чи.

Слова режиссера

Дин Итэн делится: «Мо Янь — один из самых любимых моих писателей, я отношусь к нему с огромным пиететом. Работая над постановкой, я сосредоточился на отношениях персонажей и любовных перипетиях, которые прекрасно написаны автором. Важно сохранить магический реализм Мо Яня и его созвучность Кафке, что имеет для меня особое значение. Художественное решение будет фантазийным, но будет опираться на традиционную китайскую культуру».

О режиссере

Дин Итэн, родившийся в 1991 году, является актером и режиссером, а также кандидатом наук в Пекинском университете и Центральной академии драмы. В 2018 году он был удостоен Национальной премии «Новый выдающийся китайский режиссер» и признан лучшим актером фестиваля Fangyu ART в 2017 году.

Постановочная команда

В команду спектакля вошли:

  • Цзян Шуюань — педагог по пекинской опере
  • Лю Кэдун — художник-постановщик
  • Елена Жукова — художник по костюмам
  • Сяо Хэ — композитор
  • Мария Варахалина — видеохудожник
  • Денис Солнцев — художник по свету

Актеры спектакля

Репетируют спектакль:

  • Ольга Белинская
  • Янина Лакоба
  • Василиса Алексеева
  • Мария Нефёдова
  • Анастасия Гребенчук
  • Анна Селедец
  • Дарья Клименко
  • Дарья Ванеева
  • Елизавета Фурманова
Июнь
5 июня пятница
19:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 1800 ₽
6 июня суббота
19:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 1800 ₽
7 июня воскресенье
19:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 1800 ₽

Новости
Осел, вол, собака и человек: в Александринке покажут спектакль о судьбе Китая
Китайский режиссер Дин Итэн дебютирует на сцене Александринки со спектаклем по роману своего соотечественника и нобелевского лауреата Мо Янь. Это история с элементами магического реализма в эстетике пекинской оперы.
14 мая 2026 18:02
