Вы точно не знали, что «Интердевочку» могла сыграть польская Мэрилин Монро

Петр Тодоровский представил драму «Интердевочка» в конце 80-х, взбудоражив советскую публику. Миллионы поклонников остались в восторге от смелого фильма, а роль девушки легкого поведения сделала Елену Яковлеву настоящей звездой. При этом на главную роль в фильме изначально претендовало множество знаменитых артисток.

Одной из них стала польская модель и актриса Катажина Фигура. Постановщик увидел ее портрет в одном из киножурналов и мгновенно понял, что именно она сможет воплотить на экране образ Тани Зайцевой. Он тут же попытался связаться с артисткой и получил ее номер телефона. Рассказав о своем предложении, Тодоровский получил отказ. Катажина насколько не заинтересовалась проектом, что даже не стала прилетать на пробы.

Неудача очень расстроила режиссера, который был уверен в знаменитости. После этого он еще долго просматривал артисток, но никто не подходил, по его мнению, так сильно, как польская Мэрилин Монро. И даже Яковлева не понравилась ему с первого раза, однако после прослушиваний он все-таки решился доверить ей главную роль, что отчасти и сделало фильм настолько популярным.