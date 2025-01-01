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С Новым Йорком!
С Новым Йорком!
Szczesliwego Nowego Jorku
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
драма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
1997
Другие названия
Szczesliwego Nowego Jorku, Happy New York, Szczęśliwego Nowego Jorku, С Новым Йорком!
Режиссер
Януш Заорский
В ролях
Богуслав Линда
Збигнев Замаховский
Януш Гайос
Цезары Пазура
Катажина Фигура
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
10
голосов
6.1
IMDb
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