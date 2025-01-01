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Киноафиша Фильмы С Новым Йорком!

С Новым Йорком!

Szczesliwego Nowego Jorku 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Польша
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1997
Другие названия
Szczesliwego Nowego Jorku, Happy New York, Szczęśliwego Nowego Jorku, С Новым Йорком!
Режиссер
Януш Заорский
В ролях
Богуслав Линда
Богуслав Линда
Збигнев Замаховский
Збигнев Замаховский
Януш Гайос
Цезары Пазура
Цезары Пазура
Катажина Фигура
Катажина Фигура
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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