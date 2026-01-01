Оповещения от Киноафиши
Александр Хачатрян Aleksandr Khachatryan
Александр Хачатрян

Aleksandr Khachatryan

Дата рождения
7 ноября 1947
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Весна 8.4
Весна (2022)
Западня 6.7
Западня (2016)
Наапет 6.7
Наапет (1977)

Фильмография Александр Хачатрян

Жанр
Год
Артавазд II Между Римом и Парфией
драма 2025, Армения
Весна 8.4
военный, драма 2022, Армения
Западня 6.7
боевик, драма, криминал 2016, Армения
Домик в сердце 6.4
комедия, семейный, мелодрама 2014, Армения / Россия
Предательство 3.7
боевик, детектив 2013, США
Звезда надежды 6.6
исторический, военный, драма 1978, СССР
Наапет 6.7
драма 1977, СССР
