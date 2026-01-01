Оповещения от Киноафиши
Александр Хачатрян
Aleksandr Khachatryan
Киноафиша
Персоны
Александр Хачатрян
Александр Хачатрян
Aleksandr Khachatryan
Дата рождения
7 ноября 1947
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.4
Весна
(2022)
6.7
Западня
(2016)
6.7
Наапет
(1977)
Фильмография Александр Хачатрян
Жанр
Все
Боевик
Военный
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Семейный
Год
Все
2025
2022
2016
2014
2013
1978
1977
Все
7
Фильмы
7
Актер
7
Продюсер
1
Артавазд II Между Римом и Парфией
Артавазд II Между Римом и Парфией
драма
2025, Армения
8.4
Весна
Весна
военный, драма
2022, Армения
6.7
Западня
Vorogayt
боевик, драма, криминал
2016, Армения
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Домик в сердце
Domik v serdtse
комедия, семейный, мелодрама
2014, Армения / Россия
Смотреть трейлер
3.7
Предательство
Betrayal
боевик, детектив
2013, США
6.6
Звезда надежды
Huso astgh
исторический, военный, драма
1978, СССР
6.7
Наапет
Nahapet
драма
1977, СССР
