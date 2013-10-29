Остросюжетный боевик «Предательство» снят американским режиссером армянского происхождения Джеком Тополяном и посвящен одной из любимых сюжетных киноисторий Голливуда про криминал конца прошлого века. Речь идет о несокрушимой и жестокой «русской мафии» в США. Место действия картины – криминальный и порочный Лос-Анджелес. В «Городе ангелов» делят бизнес на сферы влияния русские, армянские и американские гангстеры. В центре ленты – история Вазгена – криминального авторитета по кличке «Ваз», который решил выйти из преступного мира и жить спокойно. Но его планам не суждено сбыться. Сыну Вазгена грозит смерть – молодого мужчину обвиняют в убийстве русского бандита. Отчаявшийся отец начинает бороться за справедливость и встает на защиту чести всей своей семьи. Смотрите в нашем онлайн-кинотеатре динамичную картину «Предательство» с номинантом на премию «Оскар» Эриком Робертсом и успешным российским актером в Голливуде Олегом Тактаровым в главных ролях. Приятного просмотра!