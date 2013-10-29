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Постер фильма Предательство
3.7
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3.7

Предательство

, 2013
Betrayal
США / боевик, детектив / 18+
Постер фильма Предательство
3.7

О фильме

Остросюжетный боевик «Предательство» снят американским режиссером армянского происхождения Джеком Тополяном и посвящен одной из любимых сюжетных киноисторий Голливуда про криминал конца прошлого века. Речь идет о несокрушимой и жестокой «русской мафии» в США. Место действия картины – криминальный и порочный Лос-Анджелес. В «Городе ангелов» делят бизнес на сферы влияния русские, армянские и американские гангстеры. В центре ленты – история Вазгена – криминального авторитета по кличке «Ваз», который решил выйти из преступного мира и жить спокойно. Но его планам не суждено сбыться. Сыну Вазгена грозит смерть – молодого мужчину обвиняют в убийстве русского бандита. Отчаявшийся отец начинает бороться за справедливость и встает на защиту чести всей своей семьи. Смотрите в нашем онлайн-кинотеатре динамичную картину «Предательство» с номинантом на премию «Оскар» Эриком Робертсом и успешным российским актером в Голливуде Олегом Тактаровым в главных ролях. Приятного просмотра!

В ролях

Рик Янг
Joey
Джек Топалян
Vazgen 'Vaz'
Эрик Робертс
Эрик Робертс
Tony
Александр Хачатрян
Олег Тактаров
Олег Тактаров
Yuri
Роман Митичян
Роман Митичян
Artur
Марко Хэнлиэн
Ricardo
Левон Шарафян
Скотт Л. Шварц
Misha
Ваз Андреас
Michael
Anya Avaeva
Natasha
Gev Kalian
Vincent
Режиссер Джек Топалян
Сценарист Jason D. Morris, Джек Топалян
Композитор Taras Tkachenko
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 29 октября 2013
Дата выхода
29 октября 2013 США
Бюджет $2 350 000
Производство T5 Media Group, Betrayal, HG Films
Другие названия
Betrayal, Izdaja, Traición, Предательство, ビトレイヤル 裏切りの復讐

Рейтинг фильма

3.7
Оцените 10 голосов
3.6 IMDb

Отзывы о фильме

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