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Постер фильма Завоевать город
7.2
Завоевать город - Трейлер
Киноафиша Фильмы Завоевать город
7.2

Завоевать город

, 1940
City for Conquest
США / драма, спорт / 18+
Трейлеры
Постер фильма Завоевать город
7.2
Завоевать город - Трейлер
Завоевать город  Трейлер

О фильме

Бывший чемпион по боксу Данни Кенни уходит на покой. Он собирается вложить все свои сбережения в мечту своего брата — написание симфонической оды городу, в котором они оба живут — Нью-Йорку. Но все складывается не так как хотелось…

В ролях

Джеймс Кэгни
Джеймс Кэгни
Danny Kenny
Энн Шеридан
Peggy Nash
Фрэнк Крэвен
Old Timer
Дональд Крисп
Scotty MacPherson
Фрэнк МакХью
'Mutt'
Артур Кеннеди
Eddie Kenny
Джордж Тобиаш
'Pinky'
Джером Кауэн
'Dutch'
Энтони Куинн
Энтони Куинн
Murray Burns
Ли Патрик
Бланш Юрка
Джойс Комптон
Режиссер Анатоль Литвак, Жан Негулеско
Сценарист Джон Уэксли, Aben Kandel
Композитор Макс Стайнер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1940
Премьера в мире 19 сентября 1940
Дата выхода
21 сентября 1940 США NR

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $920 000
Производство Warner Bros.
Другие названия
City for Conquest, Ciudad de conquista, Im Taumel der Weltstadt, Ville conquise, À Conquista da Cidade, Dannys sidste kamp, Dois Contra uma Cidade Inteira, Droga do sukcesu, Dromen stad, Droomen stad, Het lied van de grote stad, Ippotai tou ypokosmou, La città del peccato, La ville des rêves, Mannen med järnnävarna, Oraș de cucerit, Storbyens symfoni, Suurkaupungin varjot, Завоевать город, 栄光の都

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb

Трейлеры фильма

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Завоевать город - Трейлер
Завоевать город Трейлер
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Отзывы о фильме

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