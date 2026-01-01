Джефти Роббинс – безумный владелец придорожной закусочной в небольшом городе нанимает на работу пылкую певицу Лили Стивенс из Чикаго, вопреки советам своего менеджера Пита Моргана. Джефти без ума от Лили, которой в свою очередь, приглянулся его старый друг Пит. После того, как Лили отклоняет предложение руки и сердца Джефти, начинаются неприятности. Пит и Лили сталкиваются со свирепой ревностью Джефти, который придумывает извращённый план, чтобы наказать их...
СтранаСША
Продолжительность1 час 35 минут
Год выпуска1948
Сборы в мире$4 467
ПроизводствоTwentieth Century Fox
Другие названия
Road House, Jeftys bar, La taberna del camino, La femme aux cigarettes, Nachtclub-Lilly, A Taberna do Caminho, A Taverna do Caminho, Com o Amor Nasceu o Ódio, Dark Love, Egrapsa me aima ti zoi mou, El parador del camino, I quattro rivali, Jeftyn kapakka, Kafana pored puta, Pridorozhnoye zavedeniye, Taverna de la sosea, Teeäärne söögikoht, Έγραψα με αίμα τη ζωή μου, Придорожное заведение