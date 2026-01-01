Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Гренландия 2: Миграция» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Придорожное заведение
1 постер
Киноафиша Фильмы Придорожное заведение

Придорожное заведение

Road House 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Джефти Роббинс – безумный владелец придорожной закусочной в небольшом городе нанимает на работу пылкую певицу Лили Стивенс из Чикаго, вопреки советам своего менеджера Пита Моргана. Джефти без ума от Лили, которой в свою очередь, приглянулся его старый друг Пит. После того, как Лили отклоняет предложение руки и сердца Джефти, начинаются неприятности. Пит и Лили сталкиваются со свирепой ревностью Джефти, который придумывает извращённый план, чтобы наказать их...
Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1948
Сборы в мире $4 467
Производство Twentieth Century Fox
Другие названия
Road House, Jeftys bar, La taberna del camino, La femme aux cigarettes, Nachtclub-Lilly, A Taberna do Caminho, A Taverna do Caminho, Com o Amor Nasceu o Ódio, Dark Love, Egrapsa me aima ti zoi mou, El parador del camino, I quattro rivali, Jeftyn kapakka, Kafana pored puta, Pridorozhnoye zavedeniye, Taverna de la sosea, Teeäärne söögikoht, Έγραψα με αίμα τη ζωή μου, Придорожное заведение
Режиссер
Жан Негулеско
В ролях
Ида Лупино
Корнел Уайлд
Селеста Холм
Ричард Уидмарк
Ричард Уидмарк
O.Z. Whitehead
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше