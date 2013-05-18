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Киноафиша Сериалы Сила Веры

Сила Веры (2013 - 2013)

Сила Веры 12+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Тридцатилетняя Вера всю жизнь мечтала стать матерью. Но увы, познать счастье материнства ей не дано. Однажды она обнаруживает, что именно это явилось причиной измены мужа: у него есть другая семья, в которой родился ребенок.Вера думает, что никогда не простит этого поступка. Однако жизнь заставляет ее изменить свое решение: спустя время бывший муж, вместе с новой женой, гибнут в автомобильной катастрофе, а ребенок, явившийся причиной одиночества Веры, остается сиротой.Сумеет ли героиня полюбить чужое дитя и понять, что мать это не та, кто родила, а та, кто воспитала?

В ролях
В ролях
Галина Петрова
Галина Петрова
Алеся Пуховая
Алеся Пуховая
Максим Щеголев
Максим Щеголев
Никита Салопин
Никита Салопин
Ирина Нарбекова
Ирина Нарбекова
Марина Денисова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сила Веры - Сезон 1 Сезон 1
2013, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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