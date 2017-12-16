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Киноафиша Сериалы Позднее раскаяние
Позднее раскаяние (2017 - 2017) Позднее раскаяние 12+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 4 минуты
О чем сериал

Сериал «Позднее раскаяние» рассказывает трагическую историю «современных Ромео и Джульетты». Кирилл и Ольга любят друг друга и мечтают пожениться, но родители против их брака. Дело в том, что девушка родом из богатой и интеллигентной семьи, а парень – сын обычной малярши. Чтобы поставить все точки над «i» и решить проблему, Кирилл договаривается о встрече с матерью возлюбленной – строгой и принципиальной Асей. Но вскоре несостоявшуюся тещу находят убитой, а рядом с телом обнаруживается Кирилл с окровавленным ножом.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Головин
Александр Головин
Александр Пашутин
Александр Пашутин
Михаил Жонин
Михаил Жонин
Юлия Галкина
Юлия Галкина
Никита Салопин
Никита Салопин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Позднее раскаяние - Сезон 1 Сезон 1
2017, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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