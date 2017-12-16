Сериал «Позднее раскаяние» рассказывает трагическую историю «современных Ромео и Джульетты». Кирилл и Ольга любят друг друга и мечтают пожениться, но родители против их брака. Дело в том, что девушка родом из богатой и интеллигентной семьи, а парень – сын обычной малярши. Чтобы поставить все точки над «i» и решить проблему, Кирилл договаривается о встрече с матерью возлюбленной – строгой и принципиальной Асей. Но вскоре несостоявшуюся тещу находят убитой, а рядом с телом обнаруживается Кирилл с окровавленным ножом.