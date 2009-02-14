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Постер сериала Дом с сюрпризом
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Киноафиша Сериалы Дом с сюрпризом

Дом с сюрпризом (2009 - 2009)

Dom s syurprizom 18+
Год выпуска 2009
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 2 часа 56 минут

О чем сериал

«Дом с сюрпризом» – это российский мелодраматический сериал об извечном противостоянии невестки и свекрови. Лена Малинина – молодая красивая девушка, жизнь которой складывается не самым завидным образом. Она прозябает в провинциальной строительной бригаде, штукатуря стены и крася потолки. Все меняется, когда на ее пути появляется настоящий принц – галантный и заботливый Валера. И все бы ничего, если бы не мать этого парня. Будущая свекровь на дух не переносит «неподходящую» девушку и старается разлучить с ней сына.

В ролях
В ролях
Анатолий Пашинин
Ирина Шевчук
Людмила Дмитриева
Людмила Дмитриева
Никита Салопин
Никита Салопин
Евгения Бордзиловская
Евгений Юхновец
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Дом с сюрпризом - Сезон 1 Сезон 1
2009, 4 эпизода
 
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