«Дом с сюрпризом» – это российский мелодраматический сериал об извечном противостоянии невестки и свекрови. Лена Малинина – молодая красивая девушка, жизнь которой складывается не самым завидным образом. Она прозябает в провинциальной строительной бригаде, штукатуря стены и крася потолки. Все меняется, когда на ее пути появляется настоящий принц – галантный и заботливый Валера. И все бы ничего, если бы не мать этого парня. Будущая свекровь на дух не переносит «неподходящую» девушку и старается разлучить с ней сына.